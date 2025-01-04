https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/cin-yenilenebilir-enerjide-donum-noktasi-oluyor-400-kilometrelik-gunes-seddi-projesi-1092352043.html
Çin yenilenebilir enerjide dönüm noktası oluyor: 400 kilometrelik 'Güneş Seddi' projesi
Çin yenilenebilir enerjide dönüm noktası oluyor: 400 kilometrelik 'Güneş Seddi' projesi
Sputnik Türkiye
Çin, 400 kilometre uzunluğundaki 'Güneş Seddi' projesiyle hem çölleşmeyle mücadele ediyor hem de 100 gigavatlık güneş enerjisi üretimi hedefliyor. Bu proje... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T20:20+0300
2025-01-04T20:20+0300
2025-01-04T20:20+0300
dünya
çin
güneş paneli
yenilenebilir enerji
üretim
elektrik
çevre koruma
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Çin, yenilenebilir enerji alanında dünyanın en büyük projelerinden birini hayata geçiriyor. Ülkenin İç Moğolistan bölgesindeki Kubuqi Çölü’nde inşa edilen ve 'Güneş Seddi' olarak adlandırılan bu devasa güneş enerjisi projesi, yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda ve 5 kilometre genişliğinde olacak şekilde planlandı.Proje tamamlandığında, 100 gigavatlık enerji üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Bu kapasite, yalnızca Pekin gibi büyük şehirleri değil, çevre bölgeleri de temiz enerjiyle beslemeye yetecek. Projenin 2030 yılına kadar tamamlanması planlanırken, şu ana kadar yaklaşık 5,4 gigavatlık kapasite faaliyete geçti.Çöl, enerji kaynağına dönüştürülüyorKubuqi Çölü, güneş enerjisi üretimi için ideal koşullara sahip. Yılda yaklaşık üç bin 100 saat güneş ışığı alan bu bölge, düz ve geniş arazisiyle yenilenebilir enerji altyapısı için mükemmel bir zemin sunuyor. Ancak projenin amacı yalnızca enerji üretmekle sınırlı değil. Güneş panellerinin kurulumu, çölleşmeyle mücadelede de önemli bir rol oynayacak. Proje sayesinde toprak stabilize edilecek ve bölgede tarımsal faaliyetlerin yeniden canlandırılması sağlanacak.Çin: Dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisiÇin, hâlihazırda dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi konumunda. 2024 yılı itibarıyla 386.875 megavatlık güneş enerjisi kapasitesine ulaşan ülke, bu projeyle liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Güneş Seddi projesi, Çin’in 2060 yılına kadar karbon nötr bir ülke olma stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.Bu devasa yenilenebilir enerji yatırımı, hem çevresel sürdürülebilirliği desteklemesi hem de küresel enerji dönüşümüne katkıda bulunmasıyla büyük dikkat çekiyor. Çin, bu projeyle yalnızca enerjide değil, çevre koruma ve çölleşmeyle mücadelede de öncü bir rol üstleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/trumptan-ingilterenin-ruzgar-enerjisi-politikasina-tepki-o-ruzgar-turbinlerini-kaldirin-1092347901.html
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çin, güneş paneli, yenilenebilir enerji, üretim, elektrik, çevre koruma
çin, güneş paneli, yenilenebilir enerji, üretim, elektrik, çevre koruma
Çin yenilenebilir enerjide dönüm noktası oluyor: 400 kilometrelik 'Güneş Seddi' projesi
Çin, 400 kilometre uzunluğundaki 'Güneş Seddi' projesiyle hem çölleşmeyle mücadele ediyor hem de 100 gigavatlık güneş enerjisi üretimi hedefliyor. Bu proje, ülkenin karbon nötr stratejisinin en büyük adımlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Çin, yenilenebilir enerji alanında dünyanın en büyük projelerinden birini hayata geçiriyor. Ülkenin İç Moğolistan bölgesindeki Kubuqi Çölü’nde inşa edilen ve 'Güneş Seddi' olarak adlandırılan bu devasa güneş enerjisi projesi, yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda ve 5 kilometre genişliğinde olacak şekilde planlandı.
Proje tamamlandığında, 100 gigavatlık enerji üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Bu kapasite, yalnızca Pekin gibi büyük şehirleri değil, çevre bölgeleri de temiz enerjiyle beslemeye yetecek. Projenin 2030 yılına kadar tamamlanması planlanırken, şu ana kadar yaklaşık 5,4 gigavatlık kapasite faaliyete geçti.
Çöl, enerji kaynağına dönüştürülüyor
Kubuqi Çölü, güneş enerjisi üretimi için ideal koşullara sahip. Yılda yaklaşık üç bin 100 saat güneş ışığı alan bu bölge, düz ve geniş arazisiyle yenilenebilir enerji altyapısı için mükemmel bir zemin sunuyor. Ancak projenin amacı yalnızca enerji üretmekle sınırlı değil. Güneş panellerinin kurulumu, çölleşmeyle mücadelede de önemli bir rol oynayacak. Proje sayesinde toprak stabilize edilecek ve bölgede tarımsal faaliyetlerin yeniden canlandırılması sağlanacak.
Çin: Dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi
Çin, hâlihazırda dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi konumunda. 2024 yılı itibarıyla 386.875 megavatlık güneş enerjisi kapasitesine ulaşan ülke, bu projeyle liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Güneş Seddi projesi, Çin’in 2060 yılına kadar karbon nötr bir ülke olma stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.
Bu devasa yenilenebilir enerji yatırımı, hem çevresel sürdürülebilirliği desteklemesi hem de küresel enerji dönüşümüne katkıda bulunmasıyla büyük dikkat çekiyor. Çin, bu projeyle yalnızca enerjide değil, çevre koruma ve çölleşmeyle mücadelede de öncü bir rol üstleniyor.