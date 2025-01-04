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Trump'tan İngiltere'nin rüzgar enerjisi politikasına tepki: 'O rüzgar türbinlerini kaldırın'
Trump'tan İngiltere'nin rüzgar enerjisi politikasına tepki: 'O rüzgar türbinlerini kaldırın'
Sputnik Türkiye
Trump, Kuzey Denizi'nde rüzgar türbinlerinin kaldırılmasını talep ederek, İngiltere'nin enerji politikasını eleştirdi. 20 Ocak'ta ABD başkanlık görevini... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T17:20+0300
2025-01-04T17:20+0300
dünya
donald trump
kuzey denizi
abd
birleşik krallık
truth social
ingiltere
keir starmer
rüzgar türbini
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20 Ocak'ta ABD başkanlığı görevini devralacak olan Donald Trump, İngiltere'nin enerji politikasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde inşa edilen rüzgar türbinlerinin kaldırılmasını talep etti. Trump, "Birleşik Krallık çok büyük bir hata yapıyor. Kuzey Denizi'ni açın. Rüzgar türbinlerini kaldırın!" dedi. Trump paylaşımında, ABD'li petrol ve gaz üretici APA Corp'a ait Apache'nin Kuzey Denizi'nden 2029 yılı sonuna kadar tamamen çekilme planlarıyla ilgili bir raporunu da ekledi.Trump’ın açıklamaları, İngiltere'de Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinin, düşük karbon ekonomisi inşa hedefiyle rüzgar enerjisi için türbinleri çoğaltma fikriyle çelişiyor. Hükümet, son yıllarda yenilenebilir enerji alanında büyük yatırımlar yaparak fosil yakıtlardan uzaklaşma amacı güdüyor. Ancak Trump, rüzgar enerjisinin bu hedeflere zarar verdiğini belirtiyor ve Kuzey Denizi'ndeki rüzgar türbinlerinin kaldırılmasının gerektiğini vurgulayarak petrol ve gaz üretimine açılmasını savunuyor.Trump, geçmişte de rüzgar enerjisine karşı tutumu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Örneğin, İskoçya'daki golf sahası yakınlarında inşa edilmesi planlanan rüzgar türbinlerine karşı açtığı davalarla tanınan Trump, bu sefer de İngiltere'nin enerji politikalarını hedef alıyor.İngiltere hükümetinin enerji karları vergisini artırarak rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir projelere yatırım yapma çabası, Trump’ın yorumlarıyla uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Trump’ın çağrısı, dünya genelinde fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında süregelen gerilimleri daha da derinleştiriyor.Trump, Kuzey Denizi'ndeki enerji üretim kapasitesinin artırılmasını savunarak, bölgenin enerji potansiyelinin daha verimli kullanılmasını öneriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/trumpin-las-vegastaki-otelinin-onunde-aracini-patlatan-surucunun-notlarina-ulasildi-abd-cokuse-1092346665.html
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donald trump, kuzey denizi, abd, birleşik krallık, truth social, ingiltere, keir starmer, rüzgar türbini
donald trump, kuzey denizi, abd, birleşik krallık, truth social, ingiltere, keir starmer, rüzgar türbini

Trump'tan İngiltere'nin rüzgar enerjisi politikasına tepki: 'O rüzgar türbinlerini kaldırın'

17:20 04.01.2025
© AP Photo / Charlie RiedelRüzgar tribünü
Rüzgar tribünü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
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Trump, Kuzey Denizi'nde rüzgar türbinlerinin kaldırılmasını talep ederek, İngiltere'nin enerji politikasını eleştirdi. 20 Ocak'ta ABD başkanlık görevini üstlenecek olan Trump, fosil yakıt üretiminin yeniden başlaması gerektiğini savundu.
20 Ocak'ta ABD başkanlığı görevini devralacak olan Donald Trump, İngiltere'nin enerji politikasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde inşa edilen rüzgar türbinlerinin kaldırılmasını talep etti. Trump, "Birleşik Krallık çok büyük bir hata yapıyor. Kuzey Denizi'ni açın. Rüzgar türbinlerini kaldırın!" dedi.
Trump paylaşımında, ABD'li petrol ve gaz üretici APA Corp'a ait Apache'nin Kuzey Denizi'nden 2029 yılı sonuna kadar tamamen çekilme planlarıyla ilgili bir raporunu da ekledi.
Trump’ın açıklamaları, İngiltere'de Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinin, düşük karbon ekonomisi inşa hedefiyle rüzgar enerjisi için türbinleri çoğaltma fikriyle çelişiyor. Hükümet, son yıllarda yenilenebilir enerji alanında büyük yatırımlar yaparak fosil yakıtlardan uzaklaşma amacı güdüyor. Ancak Trump, rüzgar enerjisinin bu hedeflere zarar verdiğini belirtiyor ve Kuzey Denizi'ndeki rüzgar türbinlerinin kaldırılmasının gerektiğini vurgulayarak petrol ve gaz üretimine açılmasını savunuyor.
Trump, geçmişte de rüzgar enerjisine karşı tutumu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Örneğin, İskoçya'daki golf sahası yakınlarında inşa edilmesi planlanan rüzgar türbinlerine karşı açtığı davalarla tanınan Trump, bu sefer de İngiltere'nin enerji politikalarını hedef alıyor.
İngiltere hükümetinin enerji karları vergisini artırarak rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir projelere yatırım yapma çabası, Trump’ın yorumlarıyla uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Trump’ın çağrısı, dünya genelinde fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında süregelen gerilimleri daha da derinleştiriyor.
Trump, Kuzey Denizi'ndeki enerji üretim kapasitesinin artırılmasını savunarak, bölgenin enerji potansiyelinin daha verimli kullanılmasını öneriyor.
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