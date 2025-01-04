https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/chp-lideri-ozelin-karsta-gravyer-kestigi-fotografiviraloldu-turkiyenin-en-guzel-peynirleri-burada-1092354603.html

CHP lideri Özel’in Kars’ta gravyer kestiği fotoğrafı viral oldu: 'Türkiye'nin en güzel peynirleri burada üretiliyor'

CHP lideri Özel’in Kars’ta gravyer kestiği fotoğrafı viral oldu: 'Türkiye'nin en güzel peynirleri burada üretiliyor'

Sputnik Türkiye

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'dan Kars'a geçen CHP lideri Özel, Boğatepe köyü ve köydeki Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'ni ziyaret edip gravyer... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T23:04+0300

2025-01-04T23:04+0300

2025-01-04T23:04+0300

politika

türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp)

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peynir

ismet inönü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ın Boğatepe köyüne ziyarette bulundu.Gravyer peynirini kesip tadına bakan Özel, dernek başkanı Zümran Ömür'den peynir hakkında bilgi aldı.Dondurucu soğukların yaşandığı günde Ardahan ve Boğatepe köyünde sıcak karşılandığını ifade eden Özel, "2025 yılının ilk günlerinde Ardahan, Kars, Sarıkamış ve Erzurum'da olacağız. Buralara gelmişken ilçelerimize ve önemli köylerimize de uğramak istedik. Boğatepe köyü bizim çok eskiden beri hikayesini bildiğimiz çok önemli bir köy" diye konuştu.Partilerinin ikinci genel başkanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Boğatepe köyüne geldiğini anımsatan Özel, Boğatepe'nin kendileri için daha da önemli olduğunu aktardı.Özel, "Hatta kendisine armağan edilen bir gravyeri komutan üzerinden bölgedeki askerlere armağan ettiği, mutfağına götürmediği, her zamanki İsmet Paşa davranışıyla buradaki Mehmetçiğe ikramıyla tarihi bir yaşanmışlığı var" ifadesini kullandı."Boğatepe köyünde birlikte yaşama, birlikte kazanma, solun, sosyal demokrasinin en önemli değerlerinden olduğu için bu topraklara yıllar önce ekilen o tohumlar her fırsatta filiz verdi" diyen Özel, "Binlerce yıllık birikimle, yüzyıldan fazla bu köydeki deneyimle Türkiye'nin ve dünyanın en güzel peynirleri burada üretiliyor. Dünyada iki tür peynir var, biri daha tatlı, biri daha tuzlu, oysaki buradaki gravyer tam ortası, herkesin aradığı damak tadını sunan en kaliteli süreçlerle üretilen peynir" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/ibb-baskani-imamoglu-istanbul-muhafizligi-yapmak-istanbul-muhafizi-olmak-benimkarakterimdir-1092350533.html

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