https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/brezilyada-eski-meclis-uyesi-ofisten-sokup-goturdugu-tuvaleti-geri-getirdi-meclise-bagisliyorum-1092351439.html

Brezilya'da eski meclis üyesi ofisten söküp götürdüğü tuvaleti geri getirdi: 'Meclise bağışlıyorum'

Brezilya'da eski meclis üyesi ofisten söküp götürdüğü tuvaleti geri getirdi: 'Meclise bağışlıyorum'

Sputnik Türkiye

Bir süre sosyal medyanın gündemine oturan Brezilya'daki eski meclis üyesi ofisten söktüğü tuvalet ve lavaboyu geri verdi. Seçimlerde yenilmesinin ardından... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T19:52+0300

2025-01-04T19:52+0300

2025-01-04T19:52+0300

dünya

brezilya

meclis

sosyal medya

tesisatçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/04/1092351149_0:0:522:295_1920x0_80_0_0_e777964a32a109bc4c9e9d49501c43b3.png

Brezilya'da eski bir belediye meclis üyesi, görev süresinin sona ermesinin ardından ofisinden söktürdüğü bir tuvalet ve iki lavaboyu geri iade etti. Olay, sosyal medyada büyük tepki toplayıp gündeme gelmişti.São Paulo Belediye Meclisi üyesi Janaína Lima, yeniden seçilme yarışını kaybettikten sonra ofisinden sökülen tesisatların bir çalışanı tarafından taşındığı anların görüntüleri internete yayıldı.Lima, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Kendi kaynaklarımla edindiğim ekipmanları meclise bağışlamaya karar verdim” diyerek, ekipmanların kendisine ait olduğunu ve kamu malı olmadığını savundu. Lima, “Tabii ki, ne ben ne de danışmanlarım bir tuvalete ihtiyaç duyarız” diye ekledi.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ofisten sökülen tesisatın sekiz yıl önce, Lima göreve geldiğinde monte edildiği ortaya çıkmıştı. Lima, sosyal medya açıklamasında, banyo tadilatının kendi cebinden karşılandığını ve bu nedenle belediye meclisine ait olmadığını belirtti.Lima, 'belediyenin hukuk biriminden aldığı talimat doğrultusunda kişisel olarak yaptırdığı tüm düzenlemeleri kaldırdığını' söyledi. Ancak, ofis için satın aldığı diğer donanımların (cam bölmeler ve endüstriyel tarz aydınlatma gibi) yeni meclis üyesine bırakılacağını ifade etti.1 Ocak’ta görevi sona eren Lima, 2024 seçimlerinde Brezilya İşçi Partisi adayı Adrilles Jorge’ye karşı yenilgiye uğradı. Görevine yeni başlayan Jorge, gazetecilere yaptığı esprili açıklamada, “Ekibimle bir süre ortak bir tuvalet kullanacağız gibi görünüyor” dedi. Jorge, “Ofisi ziyaret ettim, mimari harika ama her şeyi sökmüş. Tuvalet ve lavaboları bile götürmüş. Bunları götüreceğini söylemedi ve ben de sormazdım zaten” diye konuşmuştu. Meclis Başkanı Ricardo Teixeira, olayla ilgili “uygun önlemlerin alınacağını' belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/trumptan-ingilterenin-ruzgar-enerjisi-politikasina-tepki-o-ruzgar-turbinlerini-kaldirin-1092347901.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilya, meclis, sosyal medya, tesisatçı