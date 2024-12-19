https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/yildizlararasi-filminin-unlu-yonetmeni-christopher-nolana-kraliyet-unvani-verildi-1091748788.html

'Yıldızlararası' filminin ünlü yönetmeni Christopher Nolan'a kraliyet unvanı verildi

'Yıldızlararası' filminin ünlü yönetmeni Christopher Nolan'a kraliyet unvanı verildi

Sputnik Türkiye

Yıldızlararası, Tenet, Kara Şövalye ve Oppenheimer gibi filmlerin ünlü yönetmeni Christopher Nolan ve eşine İngiltere'de kraliyet unvanı verildi. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T14:58+0300

2024-12-19T14:58+0300

2024-12-19T14:59+0300

dünya

christopher nolan

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inception

oscar

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Mart 2024'te Nolan'ın Kral Charles tarafından şövalye ilan edileceği duyurulmuştu. Karmaşık hikayeleri, genellikle doğrusal olmayan ve karışık zaman dilimlerinde anlatmasıyla ünlenen yönetmen Christopher Nolan ve eşi Emma Thomas, İngiltere Kraliyet'inden asalet unvanı aldı. Oscar ödüllü Nolan, 25 yılı aşkın film yapımcılığı boyunca düşük bütçeli bağımsız filmlerden şimdiye kadar yapılmış en büyük gişe rekorları kıran filmlere doğru ilerledi. Modern sinemanın en ünlü film yapımcılarından ve yönetmenlerinden biri olan Nolan'ın ünlü filmleri arasında Yıldızlararası, Tenet, Kara Şövalye, Çelik Adam, Prestij, Inception (Başlangıç), Memento ve Oppenheimer yer alıyor. Christopher Nolan kimdir?Nolan, 7 yaşındayken babasının Super-8 kamerasıyla kısa filmler çekmeye başladı. University College London'da İngiliz Edebiyatı okurken, 16 milimetrelik filmler çekti ve burada daha sonra ilk uzun metrajlı filmi Takip'i (1998) yaklaşık 6 bin dolarlık bir bütçeyle yapmak için kullanacağı gerilla tekniklerini öğrendi. Bu kara gerilim filmi, sinemalarda gösterime girmeden önce birçok uluslararası film festivalinde tanındı ve Nolan'a bir sonraki filmi için önemli miktarda finansman sağlayabilecek kadar itibar kazandırdı.

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christopher nolan, oppenheimer, inception, oscar