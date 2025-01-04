https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/avusturya-basbakani-nehammer-istifa-edecegini-duyurdu-1092354021.html
Avusturya Başbakanı Nehammer istifa edeceğini duyurdu
Avusturya Başbakanı Nehammer istifa edeceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Avusturya Başbakanı Nehammer koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine istifa edeceğini duyurdu. 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T22:24+0300
2025-01-04T22:24+0300
2025-01-04T22:24+0300
dünya
avusturya halk partisi
halk partisi (övp)
karl nehammer
istifa
koalisyon
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Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda istifa edeceğini açıklamaya Karl Nehammer, düzenli bir geçiş sağlayacağına dair taahhütte bulundu.Avusturya Halk Partisi'nden Avusturya Başbakan Nehammer, Eylül ayındaki parlamento seçimlerinin ardından sosyal demokratlarla bir hükümet koalisyonu kurmak için yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından görevinden istifa edeceğini duyurdu.X'te yayınlanan bir video mesajında Nehammer, “Müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından şunları yapacağım: Önümüzdeki günlerde federal şansölyelik ve Avusturya Halk Partisi başkanlığı görevlerinden istifa edeceğim ve düzenli bir geçiş süreci sağlayacağım” dedi.Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Nehammer, yılbaşı öncesi yaptığı açıklamada, üçlü koalisyon hükümetinin ocak ayında kurulabileceğine inancını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/avusturya-basbakani-nehammer-rusya-olmadan-baris-tesis-edilemez-1082530891.html
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avusturya halk partisi, halk partisi (övp), karl nehammer, istifa, koalisyon
avusturya halk partisi, halk partisi (övp), karl nehammer, istifa, koalisyon
Avusturya Başbakanı Nehammer istifa edeceğini duyurdu
Avusturya Başbakanı Nehammer koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine istifa edeceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda istifa edeceğini açıklamaya Karl Nehammer, düzenli bir geçiş sağlayacağına dair taahhütte bulundu.
Avusturya Halk Partisi'nden Avusturya Başbakan Nehammer, Eylül ayındaki parlamento seçimlerinin ardından sosyal demokratlarla bir hükümet koalisyonu kurmak için yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından görevinden istifa edeceğini duyurdu.
X'te yayınlanan bir video mesajında Nehammer, “Müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından şunları yapacağım: Önümüzdeki günlerde federal şansölyelik ve Avusturya Halk Partisi başkanlığı görevlerinden istifa edeceğim ve düzenli bir geçiş süreci sağlayacağım” dedi.
Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Nehammer, yılbaşı öncesi yaptığı açıklamada, üçlü koalisyon hükümetinin ocak ayında kurulabileceğine inancını dile getirmişti.