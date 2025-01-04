https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/avusturya-basbakani-nehammer-istifa-edecegini-duyurdu-1092354021.html

Avusturya Başbakanı Nehammer istifa edeceğini duyurdu

Avusturya Başbakanı Nehammer istifa edeceğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Avusturya Başbakanı Nehammer koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine istifa edeceğini duyurdu. 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T22:24+0300

2025-01-04T22:24+0300

2025-01-04T22:24+0300

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halk partisi (övp)

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koalisyon

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Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda istifa edeceğini açıklamaya Karl Nehammer, düzenli bir geçiş sağlayacağına dair taahhütte bulundu.Avusturya Halk Partisi'nden Avusturya Başbakan Nehammer, Eylül ayındaki parlamento seçimlerinin ardından sosyal demokratlarla bir hükümet koalisyonu kurmak için yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından görevinden istifa edeceğini duyurdu.X'te yayınlanan bir video mesajında Nehammer, “Müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından şunları yapacağım: Önümüzdeki günlerde federal şansölyelik ve Avusturya Halk Partisi başkanlığı görevlerinden istifa edeceğim ve düzenli bir geçiş süreci sağlayacağım” dedi.Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Nehammer, yılbaşı öncesi yaptığı açıklamada, üçlü koalisyon hükümetinin ocak ayında kurulabileceğine inancını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/avusturya-basbakani-nehammer-rusya-olmadan-baris-tesis-edilemez-1082530891.html

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avusturya halk partisi, halk partisi (övp), karl nehammer, istifa, koalisyon