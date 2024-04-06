https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/avusturya-basbakani-nehammer-rusya-olmadan-baris-tesis-edilemez-1082530891.html

Avusturya Başbakanı Nehammer: Rusya olmadan barış tesis edilemez

Avusturya Başbakanı Nehammer: Rusya olmadan barış tesis edilemez

Sputnik Türkiye

Avusturya Başbakanı Nehammer verdiği bir demeçte Moskova ve Kiev arasında diyaloğun elzem olduğunu ve Rusya olmadan barışın tesis edilemeyeceğini dile getirdi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T17:58+0300

2024-04-06T17:58+0300

2024-04-06T17:58+0300

ukrayna krizi

avusturya

karl nehammer

rusya

rusya federasyonu

vladimir putin

ukrayna

moskova

kiev

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/03/1051412831_0:352:3013:2047_1920x0_80_0_0_719c13f5e861e9187a7364920480ff8f.jpg

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya'nın katılımı olmadan barışçıl bir çözüm mümkün olmadığı için Moskova ve Kiev arasında bir diyaloğun gerekli olduğuna inandığını açıkladı.Nehammer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Nehammer, Nisan 2022'de 'Rusya ve Ukrayna'nın hala birbirleriyle doğrudan konuşma fırsatına sahip olduğunu' öne sürerek, "Bugün artık durum böyle değil, çünkü Rusya müzakere etmek için herhangi bir istek ifade etmedi" dedi.Rus yetkililer daha önce pek çok Moskova'nın Kiev ile müzakere etmeyi hiçbir zaman reddetmediğini ve her türlü yapıcı öneriye açık olduğunu söylemişti. Aksine Ekim 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Vladimir Putin'in başkanlığı sırasında Rusya ile herhangi bir müzakereyi yasaklayan bir kararname imzalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240114/isvicre-ukraynada-baris-muzakerelerine-rusyayi-da-dahil-etmeye-cagirdi-1079639305.html

avusturya

rusya

rusya federasyonu

ukrayna

moskova

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avusturya, karl nehammer, rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, ukrayna, moskova, kiev, vladimir zelenskiy