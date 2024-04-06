https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/avusturya-basbakani-nehammer-rusya-olmadan-baris-tesis-edilemez-1082530891.html
Avusturya Başbakanı Nehammer: Rusya olmadan barış tesis edilemez
Avusturya Başbakanı Nehammer: Rusya olmadan barış tesis edilemez
Sputnik Türkiye
Avusturya Başbakanı Nehammer verdiği bir demeçte Moskova ve Kiev arasında diyaloğun elzem olduğunu ve Rusya olmadan barışın tesis edilemeyeceğini dile getirdi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T17:58+0300
2024-04-06T17:58+0300
2024-04-06T17:58+0300
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya'nın katılımı olmadan barışçıl bir çözüm mümkün olmadığı için Moskova ve Kiev arasında bir diyaloğun gerekli olduğuna inandığını açıkladı.Nehammer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Nehammer, Nisan 2022'de 'Rusya ve Ukrayna'nın hala birbirleriyle doğrudan konuşma fırsatına sahip olduğunu' öne sürerek, "Bugün artık durum böyle değil, çünkü Rusya müzakere etmek için herhangi bir istek ifade etmedi" dedi.Rus yetkililer daha önce pek çok Moskova'nın Kiev ile müzakere etmeyi hiçbir zaman reddetmediğini ve her türlü yapıcı öneriye açık olduğunu söylemişti. Aksine Ekim 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Vladimir Putin'in başkanlığı sırasında Rusya ile herhangi bir müzakereyi yasaklayan bir kararname imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240114/isvicre-ukraynada-baris-muzakerelerine-rusyayi-da-dahil-etmeye-cagirdi-1079639305.html
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avusturya, karl nehammer, rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, ukrayna, moskova, kiev, vladimir zelenskiy
avusturya, karl nehammer, rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, ukrayna, moskova, kiev, vladimir zelenskiy
Avusturya Başbakanı Nehammer: Rusya olmadan barış tesis edilemez
Avusturya Başbakanı Nehammer verdiği bir demeçte Moskova ve Kiev arasında diyaloğun elzem olduğunu ve Rusya olmadan barışın tesis edilemeyeceğini dile getirdi.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya'nın katılımı olmadan barışçıl bir çözüm mümkün olmadığı için Moskova ve Kiev arasında bir diyaloğun gerekli olduğuna inandığını açıkladı.
Nehammer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Rusya Federasyonu olmadan barış olmaz. Mevcut durumun çözülmesi zor, ancak zamanı geldiğinde diyaloğun yeniden başlaması bir gerekliliktir," dedi Avusturya hükümetinin başı Le Figaro gazetesine verdiği röportajda. Nehammer'e göre "çatışmanın nasıl sona erdirilebileceğini düşünmek gerekiyor.
Nehammer, Nisan 2022'de 'Rusya ve Ukrayna'nın hala birbirleriyle doğrudan konuşma fırsatına sahip olduğunu' öne sürerek, "Bugün artık durum böyle değil, çünkü Rusya müzakere etmek için herhangi bir istek ifade etmedi" dedi.
Rus yetkililer daha önce pek çok Moskova'nın Kiev ile müzakere etmeyi hiçbir zaman reddetmediğini ve her türlü yapıcı öneriye açık olduğunu söylemişti. Aksine Ekim 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Vladimir Putin'in başkanlığı sırasında Rusya ile herhangi bir müzakereyi yasaklayan bir kararname imzalamıştı.