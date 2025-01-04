https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/arabesk-muzigin-ustasi-ferdi-tayfura-son-veda-cenaze-toreni-turkiyenin-dort-bir-yanindan-gelenlerle-1092341644.html

Arabesk müziğin ustası Ferdi Tayfur’a son veda: Cenaze töreni Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle yapılıyor

Arabesk müziğin ustası Ferdi Tayfur’a son veda: Cenaze töreni Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle yapılıyor

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetti. Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende sevenleri ve ünlü isimler... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T12:20+0300

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yaşam

ferdi tayfur

atatürk kültür merkezi

akm

adana

istanbul

cenaze

cenaze töreni

cenaze namazı

ölüm

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Türk arabesk müziğinin duayeni Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te tedavi gördüğü Antalya’daki hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşında hayata gözlerini yuman Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı. Vefatıyla müzik dünyasını ve milyonlarca hayranını derin bir üzüntüye boğan sanatçı için bugün cenaze töreni düzenlendi.Tören Atatürk Kültür Merkezi’nde başladıUsta sanatçının cenazesi, sabah saatlerinde Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) getirildi. Burada saat 12.00 itibarıyla başlayan törende, Tayfur’un ailesi, sanatçı dostları ve hayranları bir araya geldi. Törende “Çeşme”, “Hatıran Yeter”, “Emmioğlu” ve “Bana Sor” gibi unutulmaz eserleriyle Türk müziğine damga vuran Tayfur’a duyulan sevgi ve özlem dile getirildi.Vasiyeti yürekleri burktuFerdi Tayfur’un ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Sanatçı, yıllar önce yaptığı bir açıklamada, şarkılarının halka ait olduğunu ifade etmişti. Tayfur şu sözleri kullanmıştı:Bu vasiyet, Tayfur’un halkla kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.Cenaze töreni ve son yolculukCenaze töreninde sanat camiasından birçok ünlü isim yer aldı. Törenden sonra Tayfur’un naaşı, İstanbul’da defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Sanatçıya veda için Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayranları gözyaşlarına hakim olamadı.Türk müziğine adanmış bir ömürFerdi Tayfur, sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda milyonların kalbinde yer etmiş bir hikaye anlatıcısıydı. Yıllar boyunca yazdığı ve söylediği şarkılarla Türkiye’nin duygu dünyasına yön veren sanatçı, geride unutulmaz bir miras bıraktı. Sevenleri onun adını ve eserlerini yaşatmaya devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/rtukten-ferdi-tayfur-yorumuna-tepki-sanatcimiza-yapilan-terbiye-disi-davranis-incelenmektedir-1092337175.html

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