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Arabesk müziğin ustası Ferdi Tayfur’a son veda: Cenaze töreni Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle yapılıyor
Arabesk müziğin ustası Ferdi Tayfur’a son veda: Cenaze töreni Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle yapılıyor
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetti. Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende sevenleri ve ünlü isimler... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
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Türk arabesk müziğinin duayeni Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te tedavi gördüğü Antalya’daki hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşında hayata gözlerini yuman Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı. Vefatıyla müzik dünyasını ve milyonlarca hayranını derin bir üzüntüye boğan sanatçı için bugün cenaze töreni düzenlendi.Tören Atatürk Kültür Merkezi’nde başladıUsta sanatçının cenazesi, sabah saatlerinde Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) getirildi. Burada saat 12.00 itibarıyla başlayan törende, Tayfur’un ailesi, sanatçı dostları ve hayranları bir araya geldi. Törende “Çeşme”, “Hatıran Yeter”, “Emmioğlu” ve “Bana Sor” gibi unutulmaz eserleriyle Türk müziğine damga vuran Tayfur’a duyulan sevgi ve özlem dile getirildi.Vasiyeti yürekleri burktuFerdi Tayfur’un ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Sanatçı, yıllar önce yaptığı bir açıklamada, şarkılarının halka ait olduğunu ifade etmişti. Tayfur şu sözleri kullanmıştı:Bu vasiyet, Tayfur’un halkla kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.Cenaze töreni ve son yolculukCenaze töreninde sanat camiasından birçok ünlü isim yer aldı. Törenden sonra Tayfur’un naaşı, İstanbul’da defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Sanatçıya veda için Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayranları gözyaşlarına hakim olamadı.Türk müziğine adanmış bir ömürFerdi Tayfur, sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda milyonların kalbinde yer etmiş bir hikaye anlatıcısıydı. Yıllar boyunca yazdığı ve söylediği şarkılarla Türkiye’nin duygu dünyasına yön veren sanatçı, geride unutulmaz bir miras bıraktı. Sevenleri onun adını ve eserlerini yaşatmaya devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/rtukten-ferdi-tayfur-yorumuna-tepki-sanatcimiza-yapilan-terbiye-disi-davranis-incelenmektedir-1092337175.html
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ferdi tayfur, atatürk kültür merkezi, akm, adana, istanbul, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, ölüm, öldü, arabesk, müzik, sanatçı
ferdi tayfur, atatürk kültür merkezi, akm, adana, istanbul, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, ölüm, öldü, arabesk, müzik, sanatçı

Arabesk müziğin ustası Ferdi Tayfur’a son veda: Cenaze töreni Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle yapılıyor

12:20 04.01.2025
© AA / Funda KılıçerliSanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti
Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AA / Funda Kılıçerli
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Türk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetti. Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende sevenleri ve ünlü isimler Tayfur’a veda etti. Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Türk arabesk müziğinin duayeni Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te tedavi gördüğü Antalya’daki hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşında hayata gözlerini yuman Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı. Vefatıyla müzik dünyasını ve milyonlarca hayranını derin bir üzüntüye boğan sanatçı için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Tören Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı

Usta sanatçının cenazesi, sabah saatlerinde Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) getirildi. Burada saat 12.00 itibarıyla başlayan törende, Tayfur’un ailesi, sanatçı dostları ve hayranları bir araya geldi. Törende “Çeşme”, “Hatıran Yeter”, “Emmioğlu” ve “Bana Sor” gibi unutulmaz eserleriyle Türk müziğine damga vuran Tayfur’a duyulan sevgi ve özlem dile getirildi.

Vasiyeti yürekleri burktu

Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Sanatçı, yıllar önce yaptığı bir açıklamada, şarkılarının halka ait olduğunu ifade etmişti. Tayfur şu sözleri kullanmıştı:
“Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsin. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım ve halk duysun, insanlar faydalansın diye söyledim.”
Bu vasiyet, Tayfur’un halkla kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Cenaze töreni ve son yolculuk

Cenaze töreninde sanat camiasından birçok ünlü isim yer aldı. Törenden sonra Tayfur’un naaşı, İstanbul’da defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Sanatçıya veda için Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayranları gözyaşlarına hakim olamadı.

Türk müziğine adanmış bir ömür

Ferdi Tayfur, sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda milyonların kalbinde yer etmiş bir hikaye anlatıcısıydı. Yıllar boyunca yazdığı ve söylediği şarkılarla Türkiye’nin duygu dünyasına yön veren sanatçı, geride unutulmaz bir miras bıraktı. Sevenleri onun adını ve eserlerini yaşatmaya devam edecek.
Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
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