https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1092342208.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
Malatya’nın Darende ilçesi, 4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T12:31+0300
2025-01-04T12:31+0300
2025-01-04T12:31+0300
türkiye
deprem
afad
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
kandilli
kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
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Malatya’nın Darende ilçesi, sabah saatlerinde yaşanan 4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı saat 10.35’te meydana geldi. Depremin yerin 10.43 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.Deprem çevre i̇llerde de hissedildiDarende merkezli deprem, çevre ilçelerde ve yerleşim yerlerinde de hafif şekilde hissedildi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken, AFAD ekipleri deprem sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Uzmanlardan hatırlatma: Risk altındaki bölgelerDeprem sonrası uzmanlar, bölgedeki fay hatlarının aktifliğine dikkat çekerek, kişilerin tedbirli olmalarını önerdi. Deprem bölgesinde yaşayan halkın, afet çantası hazırlığı ve güvenli yaşam alanlarını öğrenmesi gerektiği vurgulandı.Deprem hatırlatması: Tedbiri elden bırakmayınAfet uzmanları, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, olası depremler için hazırlıklı olmaya çağırdı. Yetkililer, özellikle son dönemde sık yaşanan sarsıntıların doğru yapılaşma ve afet bilinci gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdığını belirtti.
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AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Malatya’nın Darende ilçesi, 4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının 10.43 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Malatya’nın Darende ilçesi, sabah saatlerinde yaşanan 4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı saat 10.35’te meydana geldi. Depremin yerin 10.43 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Deprem çevre i̇llerde de hissedildi
Darende merkezli deprem, çevre ilçelerde ve yerleşim yerlerinde de hafif şekilde hissedildi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken, AFAD ekipleri deprem sonrası bölgede incelemelerde bulundu.
Uzmanlardan hatırlatma: Risk altındaki bölgeler
Deprem sonrası uzmanlar, bölgedeki fay hatlarının aktifliğine dikkat çekerek, kişilerin tedbirli olmalarını önerdi. Deprem bölgesinde yaşayan halkın, afet çantası hazırlığı ve güvenli yaşam alanlarını öğrenmesi gerektiği vurgulandı.
Deprem hatırlatması: Tedbiri elden bırakmayın
Afet uzmanları, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, olası depremler için hazırlıklı olmaya çağırdı. Yetkililer, özellikle son dönemde sık yaşanan sarsıntıların doğru yapılaşma ve afet bilinci gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdığını belirtti.