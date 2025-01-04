https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1092342208.html

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

Sputnik Türkiye

Malatya’nın Darende ilçesi, 4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T12:31+0300

2025-01-04T12:31+0300

2025-01-04T12:31+0300

türkiye

deprem

afad

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

kandilli

kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

son depremler

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Malatya’nın Darende ilçesi, sabah saatlerinde yaşanan 4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı saat 10.35’te meydana geldi. Depremin yerin 10.43 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.Deprem çevre i̇llerde de hissedildiDarende merkezli deprem, çevre ilçelerde ve yerleşim yerlerinde de hafif şekilde hissedildi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken, AFAD ekipleri deprem sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Uzmanlardan hatırlatma: Risk altındaki bölgelerDeprem sonrası uzmanlar, bölgedeki fay hatlarının aktifliğine dikkat çekerek, kişilerin tedbirli olmalarını önerdi. Deprem bölgesinde yaşayan halkın, afet çantası hazırlığı ve güvenli yaşam alanlarını öğrenmesi gerektiği vurgulandı.Deprem hatırlatması: Tedbiri elden bırakmayınAfet uzmanları, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, olası depremler için hazırlıklı olmaya çağırdı. Yetkililer, özellikle son dönemde sık yaşanan sarsıntıların doğru yapılaşma ve afet bilinci gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdığını belirtti.

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