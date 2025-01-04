https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/abd-ordusunun-kobanide-mustahkem-mevki-yapimina-basladigi-iddiasi-1092352859.html
Pentagon reddetmişti: 'ABD ordusu Ayn el-Arap'ta müstahkem mevki yapımına başladı'
Pentagon reddetmişti: 'ABD ordusu Ayn el-Arap'ta müstahkem mevki yapımına başladı'
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı’nın, Suriye’nin Türkiye sınırındaki Ayn el-Arap'ta üs kurma planlamadığını açıklamasına rağmen ABD’li askerlerin Ayn el-Arap'taki eski... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T20:36+0300
2025-01-04T20:36+0300
2025-01-04T21:09+0300
dünya
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abd
abd savunma bakanlığı
sabrina singh
abd ordusu
üs
ayn el arap
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Suriyeli bir kaynak, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “ABD askerleri Suriye-Türkiye sınırındaki Ayn el-Arap kasabasında, eskiden otel olan bir binada ve çevresindeki birkaç binada ‘küçük’ bir askeri üs inşa etmeye başladı” şeklinde konuştu.Halihazırda, askeri teçhizat ve diğer askeri araçların naklinin başlaması beklentisiyle, bu binaların etrafında beton yapıların yapımının devam ettiğini söyleyen kaynak, ABD’li askerlerin Deyrizor ve Haseke bölgelerindeki üslerine takviye yaparak varlığını güçlendirmeye çalıştığını belirterek bu üslere kara yoluyla Irak'tan ve diğer ülkelerden hava yoluyla yapılan silah ve askeri teçhizat sevkiyatının sayısının önemli ölçüde artırıldığını kaydetti.ABD Savunma Bakanlığı, dünkü açıklamasında, Türkiye sınırındaki Ayn el-Arap üs kurmayı planladığı yönündeki iddiaları reddetti. Bakanlık Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ayn el-Arap'ta ABD’li askerlerin bulunmadığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/blinkenden-beklenmedik-itiraf-ukraynaya-gizlice-silah-sagladik--1092349877.html
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suriye, abd, abd savunma bakanlığı, sabrina singh, abd ordusu, üs, ayn el arap
suriye, abd, abd savunma bakanlığı, sabrina singh, abd ordusu, üs, ayn el arap
Pentagon reddetmişti: 'ABD ordusu Ayn el-Arap'ta müstahkem mevki yapımına başladı'
20:36 04.01.2025 (güncellendi: 21:09 04.01.2025)
ABD Savunma Bakanlığı’nın, Suriye’nin Türkiye sınırındaki Ayn el-Arap'ta üs kurma planlamadığını açıklamasına rağmen ABD’li askerlerin Ayn el-Arap'taki eski bir otel binasını müstahkem mevkiine dönüştürme çalışmaları başlattığı öne sürüldü.
Suriyeli bir kaynak, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “ABD askerleri Suriye-Türkiye sınırındaki Ayn el-Arap kasabasında, eskiden otel olan bir binada ve çevresindeki birkaç binada ‘küçük’ bir askeri üs inşa etmeye başladı” şeklinde konuştu.
Halihazırda, askeri teçhizat ve diğer askeri araçların naklinin başlaması beklentisiyle, bu binaların etrafında beton yapıların yapımının devam ettiğini söyleyen kaynak, ABD’li askerlerin Deyrizor ve Haseke bölgelerindeki üslerine takviye yaparak varlığını güçlendirmeye çalıştığını belirterek bu üslere kara yoluyla Irak'tan ve diğer ülkelerden hava yoluyla yapılan silah ve askeri teçhizat sevkiyatının sayısının önemli ölçüde artırıldığını kaydetti.
ABD Savunma Bakanlığı, dünkü açıklamasında, Türkiye sınırındaki Ayn el-Arap üs kurmayı planladığı yönündeki iddiaları reddetti. Bakanlık Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ayn el-Arap'ta ABD’li askerlerin bulunmadığını savundu.