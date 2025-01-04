https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/abd-basini-iddia-etti-abd-israile-8-milyar-dolar-tutarinda-muhimmat-satabilir-1092340774.html
ABD basını iddia etti: İsrail'e 8 milyar dolar tutarında mühimmat satışı yapılabilir
ABD basını iddia etti: İsrail'e 8 milyar dolar tutarında mühimmat satışı yapılabilir
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail'e 8 milyar dolarlık mühimmat satışı konusunda Kongre’yi gayri resmi olarak bilgilendirdiği ileri sürüldü. 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T11:16+0300
2025-01-04T11:16+0300
2025-01-04T11:22+0300
dünya
abd
axios haber sitesi
abd dışişleri bakanlığı
israil
silah
mühimmat
teslimat
iddia
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ABD merkezli Axios haber sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, savaş uçakları ve helikopterleri için mühimmat da dahil olmak üzere İsrail’e 8 milyar dolar tutarında büyük miktarda olası silah satışı konusunda Kongre'yi gayrı resmi olarak bilgilendirdi.Haberde, “Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Dış İlişkiler Komiteleri tarafından onaylanması gereken silah satışı, savaş uçakları için ‘havadan havaya’ AIM-120C-8 AMRAAM füzeleri, 155 mm top mermileri ve saldırı helikopterleri için Hellfire AGM-114 füzeleri içeriyor” ifadelerine yer verildi.Teslim edilecek pakette ayrıca küçük çaplı bombaların, JDAM sistemlerinin yanı sıra savaş başlıkları ve patlatma fünyelerinin de yer alacağı ifade edildi.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın olası satışla ilgili bildirimini gayri resmi olarak gönderdiğine dikkat çekilen haberde, anlaşmanın toplam tutarının 8 milyar dolar olacağı ileri sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/abd-ve-israil-yemenin-baskent-sanaya-hava-saldirisi-duzenledi-1091862862.html
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abd, axios haber sitesi, abd dışişleri bakanlığı, israil, silah, mühimmat, teslimat, iddia
abd, axios haber sitesi, abd dışişleri bakanlığı, israil, silah, mühimmat, teslimat, iddia
ABD basını iddia etti: İsrail'e 8 milyar dolar tutarında mühimmat satışı yapılabilir
11:16 04.01.2025 (güncellendi: 11:22 04.01.2025)
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail'e 8 milyar dolarlık mühimmat satışı konusunda Kongre’yi gayri resmi olarak bilgilendirdiği ileri sürüldü.
ABD merkezli Axios haber sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, savaş uçakları ve helikopterleri için mühimmat da dahil olmak üzere İsrail’e 8 milyar dolar tutarında büyük miktarda olası silah satışı konusunda Kongre'yi gayrı resmi olarak bilgilendirdi.
Haberde, “Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Dış İlişkiler Komiteleri tarafından onaylanması gereken silah satışı, savaş uçakları için ‘havadan havaya’ AIM-120C-8 AMRAAM füzeleri, 155 mm top mermileri ve saldırı helikopterleri için Hellfire AGM-114 füzeleri içeriyor” ifadelerine yer verildi.
Teslim edilecek pakette ayrıca küçük çaplı bombaların, JDAM sistemlerinin yanı sıra savaş başlıkları ve patlatma fünyelerinin de yer alacağı ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın olası satışla ilgili bildirimini gayri resmi olarak gönderdiğine dikkat çekilen haberde, anlaşmanın toplam tutarının 8 milyar dolar olacağı ileri sürüldü.