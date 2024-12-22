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ABD ve İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi
ABD ve İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait askeri mevzileri vurduğu bildirildi. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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Yemen hükümetinden bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'nın güneybatısındaki Attan Dağı'nda bulunan bir füze tugayı karargahı ve kuzeyindeki Şii Ensarullah (Husiler) hareketine ait askeri mevzilere üç hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.Kaynak, “ABD ve İsrail savaş uçakları Sana'nın güneybatısındaki Ensarullah Hareketi'nin füze tugayları karargahının bulunduğu Attan Dağı'na iki saldırı düzenledi. Bir diğer hava saldırısı ise Sana'ya doğudan bakan Nukum Dağı'ndaki El Hafa askeri kampını hedef aldı” dedi.Kaynağa göre Sana semalarında yoğun bir hava trafiği gözleniyor.Sana'ya yönelik saldırılar, Husilerin Tel Aviv'e önceki gün gece saatlerinde düzenlenen ve 14 kişinin hafif yaralandığı füze saldırısını üstlenmesinin ardından geldi.Daha önce Sana'daki bir yetkili, başkentte güçlü bir patlama duyulduğunu ve bunun muhtemelen İsrail hava saldırısından kaynaklandığını söylemişti.
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abd, israil, hava saldırısı, yemen, sana, husi, ensarullah, füze saldırısı
abd, israil, hava saldırısı, yemen, sana, husi, ensarullah, füze saldırısı

ABD ve İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi

00:41 22.12.2024 (güncellendi: 00:43 22.12.2024)
Yemen
Yemen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
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ABD ve İsrail savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait askeri mevzileri vurduğu bildirildi.
Yemen hükümetinden bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'nın güneybatısındaki Attan Dağı'nda bulunan bir füze tugayı karargahı ve kuzeyindeki Şii Ensarullah (Husiler) hareketine ait askeri mevzilere üç hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.
Kaynak, “ABD ve İsrail savaş uçakları Sana'nın güneybatısındaki Ensarullah Hareketi'nin füze tugayları karargahının bulunduğu Attan Dağı'na iki saldırı düzenledi. Bir diğer hava saldırısı ise Sana'ya doğudan bakan Nukum Dağı'ndaki El Hafa askeri kampını hedef aldı” dedi.
Kaynağa göre Sana semalarında yoğun bir hava trafiği gözleniyor.
Sana'ya yönelik saldırılar, Husilerin Tel Aviv'e önceki gün gece saatlerinde düzenlenen ve 14 kişinin hafif yaralandığı füze saldırısını üstlenmesinin ardından geldi.
Daha önce Sana'daki bir yetkili, başkentte güçlü bir patlama duyulduğunu ve bunun muhtemelen İsrail hava saldırısından kaynaklandığını söylemişti.
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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