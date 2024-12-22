https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/abd-ve-israil-yemenin-baskent-sanaya-hava-saldirisi-duzenledi-1091862862.html

ABD ve İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi

ABD ve İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait askeri mevzileri vurduğu bildirildi. 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T00:41+0300

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füze saldırısı

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Yemen hükümetinden bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'nın güneybatısındaki Attan Dağı'nda bulunan bir füze tugayı karargahı ve kuzeyindeki Şii Ensarullah (Husiler) hareketine ait askeri mevzilere üç hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.Kaynak, “ABD ve İsrail savaş uçakları Sana'nın güneybatısındaki Ensarullah Hareketi'nin füze tugayları karargahının bulunduğu Attan Dağı'na iki saldırı düzenledi. Bir diğer hava saldırısı ise Sana'ya doğudan bakan Nukum Dağı'ndaki El Hafa askeri kampını hedef aldı” dedi.Kaynağa göre Sana semalarında yoğun bir hava trafiği gözleniyor.Sana'ya yönelik saldırılar, Husilerin Tel Aviv'e önceki gün gece saatlerinde düzenlenen ve 14 kişinin hafif yaralandığı füze saldırısını üstlenmesinin ardından geldi.Daha önce Sana'daki bir yetkili, başkentte güçlü bir patlama duyulduğunu ve bunun muhtemelen İsrail hava saldırısından kaynaklandığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/husiler-misilleme-yapti-yemenden-atilan-balistik-fuze-durdurulamayip-tel-avive-dustu-en-az-17-kisi-1091837241.html

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