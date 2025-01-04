https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/35-yasindaki-efe-evinde-olu-bulunmustu-anneden-korkunc-itiraf-geldi-oyle-bir-an-aklima-geldi-iple-1092345749.html
3.5 yaşındaki Efe evinde ölü bulunmuştu, anneden korkunç itiraf geldi: 'Öyle bir an aklıma geldi iple boğdum'
3.5 yaşındaki Efe evinde ölü bulunmuştu, anneden korkunç itiraf geldi: 'Öyle bir an aklıma geldi iple boğdum'
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta eşofman ipiyle boğulmuş halde bulunan 3.5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa'nın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, anne Cansever Kalfa oğlunu... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T15:52+0300
2025-01-04T15:52+0300
2025-01-04T15:52+0300
türkiye
zonguldak
ölü
ölü bulundu
boğulma
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Olay, Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Anne Cansever Kalfa (23), çöp atmak için dışarı çıktığını ve eve döndüğünde oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazında eşofman ipi dolanmış halde bulduğunu iddia etti. Komşularından yardım isteyen anne, çocuğun hareketsiz olduğunu belirtti.Komşular yardıma koştuAnne Cansever Kalfa’nın çığlıkları üzerine üst kat komşuları olay yerine geldi. Çocuğun boğazındaki ipi bıçakla kesen komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Efe Mahmut Kalfa’nın cansız bedeni, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Anne suçunu i̇tiraf ettiAnne Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü’nde verdiği ifadede oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Eşi M.K.’nin başka biriyle ilişkisi olduğunu iddia eden Kalfa, "Eşimin başka biriyle ilişki yaşadığını öğrenince dayanamadım. Öyle bir an geldi ki, iple boğdum" dedi.Adliyeye sevk edildiGözaltına alınan anne Cansever Kalfa, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.Cenaze aileye teslim edildiOtopsisi tamamlanan Efe Mahmut Kalfa’nın cenazesi, babasının ailesine teslim edildi. Cenazenin bugün ikindi vakti Bartın’ın Akmanlar köyünde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.Tüyler ürperten i̇tiraf ve adaletin beklentisiZonguldak'ta yaşanan trajedi, kentte büyük yankı uyandırırken, küçük Efe Mahmut Kalfa'nın ölümü yürekleri dağladı. Adli süreç devam ederken, kamuoyu adaletin en kısa sürede tecelli etmesini bekliyor.
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zonguldak, ölü, ölü bulundu, boğulma
zonguldak, ölü, ölü bulundu, boğulma
3.5 yaşındaki Efe evinde ölü bulunmuştu, anneden korkunç itiraf geldi: 'Öyle bir an aklıma geldi iple boğdum'
Zonguldak'ta eşofman ipiyle boğulmuş halde bulunan 3.5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa'nın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, anne Cansever Kalfa oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan anne adliyeye sevk edilirken, küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Olay, Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Anne Cansever Kalfa (23), çöp atmak için dışarı çıktığını ve eve döndüğünde oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazında eşofman ipi dolanmış halde bulduğunu iddia etti. Komşularından yardım isteyen anne, çocuğun hareketsiz olduğunu belirtti.
Anne Cansever Kalfa’nın çığlıkları üzerine üst kat komşuları olay yerine geldi. Çocuğun boğazındaki ipi bıçakla kesen komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Efe Mahmut Kalfa’nın cansız bedeni, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anne Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü’nde verdiği ifadede oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Eşi M.K.’nin başka biriyle ilişkisi olduğunu iddia eden Kalfa, "Eşimin başka biriyle ilişki yaşadığını öğrenince dayanamadım. Öyle bir an geldi ki, iple boğdum" dedi.
Gözaltına alınan anne Cansever Kalfa, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Cenaze aileye teslim edildi
Otopsisi tamamlanan Efe Mahmut Kalfa’nın cenazesi, babasının ailesine teslim edildi. Cenazenin bugün ikindi vakti Bartın’ın Akmanlar köyünde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.
Tüyler ürperten i̇tiraf ve adaletin beklentisi
Zonguldak'ta yaşanan trajedi, kentte büyük yankı uyandırırken, küçük Efe Mahmut Kalfa'nın ölümü yürekleri dağladı. Adli süreç devam ederken, kamuoyu adaletin en kısa sürede tecelli etmesini bekliyor.