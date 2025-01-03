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Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan ilk açıklama geldi
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada gündeme gelen Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuğun doğum yapması olayına... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
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Zonguldak'ta 33 yaşındaki kişi tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından gündeme gelen Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuğunu doğum yapması olayına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık konunun takipçi olacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
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çocuk, çocuk istismarı, çocuk istismarı, çocuk tacizi, çocuk evliliği, tecavüz, çocuğa tecavüz, tecavüz girişimi, tecavüz yasası, zonguldak, zonguldak valiliği, zonguldak emniyet müdürlüğü , aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan ilk açıklama geldi

22:02 03.01.2025 (güncellendi: 22:06 03.01.2025)
© FotoğrafKızamık dünya çapında artıyor, kızamık olan her 5 çocuktan birine zatürre teşhisi konuluyor
Kızamık dünya çapında artıyor, kızamık olan her 5 çocuktan birine zatürre teşhisi konuluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada gündeme gelen Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuğun doğum yapması olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zonguldak'ta 33 yaşındaki kişi tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından gündeme gelen Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuğunu doğum yapması olayına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık konunun takipçi olacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Bazı basın yayın organlarında "Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. 14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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