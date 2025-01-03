https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/istanbulda-kimyasal-gaz-kokusu-panigi-iki-okul-tahliye-edildi-1092334398.html

İstanbul'da kimyasal gaz kokusu paniği: İki okul tahliye edildi

İstanbul'da kimyasal gaz kokusu paniği: İki okul tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece'nin Mimar Sinan Mahallesi'nde hissedilen doğal gaz kokusuna benzer kimyasal koku, paniğe yol açtı. Mimar Sinan Ortaokulu ve Emlak Konut Mimar... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T18:55+0300

2025-01-03T18:55+0300

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kimyasal

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İstanbul'da duyulan kimyasal gaz kokusu nedeniyle iki okul ve hastanede inceleme başlatıldı.Okul müdürlerinin ihbarıyla harekete geçen yetkililer, her iki okulda inceleme başlattı. Aynı koku şikayeti Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nden de gelince, İGDAŞ ve itfaiye ekipleri hastaneye sevk edildi. Yapılan ölçümlerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilmezken kokunun etkisini sokakta da hissettiklerini belirten bölge sakini Bedirhan Boti Söylemez "Doğal gaz kokusuna benzer bir koku var, sokaklardan geçmekte zorlandık" dedi. Ekiplerin kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürerken, olayın çevre güvenliği açısından yakından takip edildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/istanbulda-kimyasal-madde-panigi-beyaz-duman-cikti-disari-cikmayin-pencereleri-kapatin-uyarisi-1091198500.html

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