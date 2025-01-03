https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/istanbulda-kimyasal-gaz-kokusu-panigi-iki-okul-tahliye-edildi-1092334398.html
İstanbul'da kimyasal gaz kokusu paniği: İki okul tahliye edildi
İstanbul'da kimyasal gaz kokusu paniği: İki okul tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece'nin Mimar Sinan Mahallesi'nde hissedilen doğal gaz kokusuna benzer kimyasal koku, paniğe yol açtı. Mimar Sinan Ortaokulu ve Emlak Konut Mimar... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T18:55+0300
2025-01-03T18:55+0300
2025-01-03T18:55+0300
türkiye
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
sıvılaştırılmış doğalgaz
doğalgaz yatağı
doğalgaz patlaması
kimyasal
kimyasal atık
kimyasal saldırı
kimyasal sızıntı
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İstanbul'da duyulan kimyasal gaz kokusu nedeniyle iki okul ve hastanede inceleme başlatıldı.Okul müdürlerinin ihbarıyla harekete geçen yetkililer, her iki okulda inceleme başlattı. Aynı koku şikayeti Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nden de gelince, İGDAŞ ve itfaiye ekipleri hastaneye sevk edildi. Yapılan ölçümlerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilmezken kokunun etkisini sokakta da hissettiklerini belirten bölge sakini Bedirhan Boti Söylemez "Doğal gaz kokusuna benzer bir koku var, sokaklardan geçmekte zorlandık" dedi. Ekiplerin kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürerken, olayın çevre güvenliği açısından yakından takip edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/istanbulda-kimyasal-madde-panigi-beyaz-duman-cikti-disari-cikmayin-pencereleri-kapatin-uyarisi-1091198500.html
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doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz yatağı, doğalgaz patlaması, kimyasal, kimyasal atık, kimyasal saldırı, kimyasal sızıntı, kimyasal madde, istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz yatağı, doğalgaz patlaması, kimyasal, kimyasal atık, kimyasal saldırı, kimyasal sızıntı, kimyasal madde, istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İstanbul'da kimyasal gaz kokusu paniği: İki okul tahliye edildi
Büyükçekmece'nin Mimar Sinan Mahallesi'nde hissedilen doğal gaz kokusuna benzer kimyasal koku, paniğe yol açtı. Mimar Sinan Ortaokulu ve Emlak Konut Mimar Sinan Lisesi, tedbir amacıyla boşaltıldı.
İstanbul'da duyulan kimyasal gaz kokusu nedeniyle iki okul ve hastanede inceleme başlatıldı.
Okul müdürlerinin ihbarıyla harekete geçen yetkililer, her iki okulda inceleme başlattı. Aynı koku şikayeti Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nden de gelince, İGDAŞ ve itfaiye ekipleri hastaneye sevk edildi. Yapılan ölçümlerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilmezken kokunun etkisini sokakta da hissettiklerini belirten bölge sakini Bedirhan Boti Söylemez "Doğal gaz kokusuna benzer bir koku var, sokaklardan geçmekte zorlandık" dedi. Ekiplerin kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürerken, olayın çevre güvenliği açısından yakından takip edildiği öğrenildi.