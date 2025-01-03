https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/unlu-sanatci-ferdi-tayfurun-cenaze-toreninde-degisiklik-yapildi-1092334257.html

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde değişiklik yapıldı

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde değişiklik yapıldı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un yarın yapılacak cenaze töreniyle ilgili değişiklik yapıldı. 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T18:53+0300

2025-01-03T18:53+0300

2025-01-03T18:53+0300

yaşam

ferdi tayfur

atatürk kültür merkezi

cenaze töreni

cenaze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102707/78/1027077828_0:0:1126:634_1920x0_80_0_0_9accf198ccab83f903159f1aaafd4cc4.jpg

Arabesk müziğin önemli isimlerinde olan ve dün hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un yarın yapılacak cenaze töreniyle ilgili değişikliği menejeri duyurdu. Tayfur'un cenaze namazının Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacağı açıklandı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a geldi. Cenaze, ailesi tarafından Tayfur'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne teslim edildi. Önce AKM'de tören düzenlenecekFerdi Tayfur için yarın saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.Cenaze namazının kılınacağı cami değiştirildiSanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle cenaze namazının kılınacağı cami değişti. Ferdi Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı, "Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır" dedi.İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ebru-gundesin-ferdi-tayfur-anisi-sosyal-medyanin-gundemine-oturdu-ben-boyle-bir-fanatizm-gormedim-1092318714.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ferdi tayfur cenaze, ferdi tayfur hangi camide, ferdi tayfur cenaze namazı hangi camiden, ferdi tayfur nerede toprağa verilecek