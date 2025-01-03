https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/unlu-sanatci-ferdi-tayfurun-cenaze-toreninde-degisiklik-yapildi-1092334257.html
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde değişiklik yapıldı
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde değişiklik yapıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un yarın yapılacak cenaze töreniyle ilgili değişiklik yapıldı. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T18:53+0300
2025-01-03T18:53+0300
2025-01-03T18:53+0300
yaşam
ferdi tayfur
atatürk kültür merkezi
cenaze töreni
cenaze
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Arabesk müziğin önemli isimlerinde olan ve dün hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un yarın yapılacak cenaze töreniyle ilgili değişikliği menejeri duyurdu. Tayfur'un cenaze namazının Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacağı açıklandı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a geldi. Cenaze, ailesi tarafından Tayfur'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne teslim edildi. Önce AKM'de tören düzenlenecekFerdi Tayfur için yarın saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.Cenaze namazının kılınacağı cami değiştirildiSanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle cenaze namazının kılınacağı cami değişti. Ferdi Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı, "Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır" dedi.İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ebru-gundesin-ferdi-tayfur-anisi-sosyal-medyanin-gundemine-oturdu-ben-boyle-bir-fanatizm-gormedim-1092318714.html
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ferdi tayfur cenaze, ferdi tayfur hangi camide, ferdi tayfur cenaze namazı hangi camiden, ferdi tayfur nerede toprağa verilecek
ferdi tayfur cenaze, ferdi tayfur hangi camide, ferdi tayfur cenaze namazı hangi camiden, ferdi tayfur nerede toprağa verilecek
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde değişiklik yapıldı
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un yarın yapılacak cenaze töreniyle ilgili değişiklik yapıldı.
Arabesk müziğin önemli isimlerinde olan ve dün hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un yarın yapılacak cenaze töreniyle ilgili değişikliği menejeri duyurdu. Tayfur'un cenaze namazının Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacağı açıklandı.
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a geldi. Cenaze, ailesi tarafından Tayfur'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne teslim edildi.
Önce AKM'de tören düzenlenecek
Ferdi Tayfur için yarın saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.
Cenaze namazının kılınacağı cami değiştirildi
Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle cenaze namazının kılınacağı cami değişti. Ferdi Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı, "Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır" dedi.
İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.