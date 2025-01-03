https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ebru-gundesin-ferdi-tayfur-anisi-sosyal-medyanin-gundemine-oturdu-ben-boyle-bir-fanatizm-gormedim-1092318714.html

Ebru Gündeş'in Ferdi Tayfur anısı sosyal medyanın gündemine oturdu: 'Ben böyle bir fanatizm görmedim'

Ebru Gündeş'in Ferdi Tayfur anısı sosyal medyanın gündemine oturdu: 'Ben böyle bir fanatizm görmedim'

Sputnik Türkiye

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından sanatçı Ebru Gündeş'in, Ferdi Tayfur anısı sosyal medyada yeniden gündem oldu. 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T12:51+0300

2025-01-03T12:51+0300

2025-01-03T12:51+0300

yaşam

ferdi tayfur

ebru gündeş

atatürk kültür merkezi

cenaze töreni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102707/78/1027077828_0:0:1126:634_1920x0_80_0_0_9accf198ccab83f903159f1aaafd4cc4.jpg

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümüyle hayranları ve müzik dünyası büyük üzüntü yaşarken, Ebru Gündeş'in Ferdi Tayfur anısı sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Gündeş, bir Ferdi Tayfur konserinde yaşadıklarını ve gördüklerini "Bunu anlatmak istiyorum; çıktı daha bir tek lafını söyledi, şarkının geri kalan hiçbirini söyleyemedi. Seyirci söylüyor. Adamcağız sahnede kalmak durumunda kaldı. Ben böyle bir fanatizm görmedim." sözleriyle anlatmıştı. Adamcağız sahnede kalmak durumunda kaldıKaraciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle dün akşam hayatını kaybeden Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un ölümü büyük üzüntü yarattı. Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirilirken, cenazeyle ilgili ayrıntılar da belli oldu. Sosyal medyada ise Ebru Gündeş'in Ferdi Tayfur'la ilgili paylaştığı bir anısı en çok konuşulanlar arasına girdi. Gündeş bir programda Ferdi Tayfur'un bir konserinde yaşadıklarını ve gördüklerini şu sözlerle anlatmıştı: Yarın son yolculuğuna uğurlanacakÜnlü sanatçı Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceğini belirtildi. Tayfur'un cenazesi Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak namazın ardından cenazesi Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecek. Ferdi Tayfur kimdir?Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde doğdu. 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapmasının ardından Adana'ya dönen Ferdi Tayfur çiftlikteki işlerin başına geçti.Diğer yandan müzik çalışmalarına devam ederken 3 yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plağı yayınlandı.Ferdi Tayfur 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakaladı. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurdu. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olan sanatçı önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurdu.Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yaptı ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satıldı. Böylece plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını 'Çeşme' şarkısı ile yakaladı. Tayfur'un 1976 yılında aynı isimle Necla Nazır'la başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girdi. Filmi 12 milyon kişi izledi.Kral Müzik'e göre 1992 yılında çıkardığı 'Prangalar' albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olmasını yanı sıra Ferdi Tayfur'un en çok satan albümü olarak biliniyor.Tayfur'un 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi katıldı. Söz konusu katılım rekor olarak sayıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/hastaneden-ferdi-tayfurun-olum-sebebiyle-ilgili-aciklama-1092305142.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ebru gündeş ferdi tayfur anısı, ebru gündeş ferdi tayfur gülhane konseri, ferdi tayfur neden öldü, ferdi tayfur cenaze töreni, ferdi tayfur ne zaman toprağa verilecek, ferdi tayfur nerede gömülecek, ferdi tayfur kimdi, ferdi tayfur şarkıları