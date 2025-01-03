https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/sirbistanin-baskenti-belgradda-toplu-tasima-ucretsiz-oldu--1092327062.html
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplu taşıma ücretsiz oldu
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplu taşıma ücretsiz oldu
Sputnik Türkiye
Başkent Belgrad, 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirerek, trafik sıkışıklığını önlemek için radikal bir adım attı. Bu... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T15:29+0300
2025-01-03T15:29+0300
2025-01-03T15:29+0300
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toplu taşıma
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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hale geldi. Yeni yılın gelişiyle birlikte Belgrad, yollarındaki trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla bu radikal önlemi alan az sayıda Avrupa şehrinden biri oldu. Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic, Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada, “Artık hiç kimse bilet ücreti ödemek zorunda kalmayacak” diyerek, kentin Lüksemburg, Estonya’nın başkenti Tallinn ve Fransa’nın Montpellier şehrinin izinden gittiğini belirtti.Yaklaşık iki milyon nüfusa sahip Belgrad, ciddi trafik sıkışıklığı sorunlarıyla mücadele ediyor. Sapic, son on yılda şehirdeki araç sayısının 250 bin arttığını ve bu durumun trafiği daha da kötüleştirdiğini ifade etti.Belgrad, büyük Avrupa başkentleri arasında metro sistemine sahip olmayan az sayıda şehirden biri. 2030 yılına kadar bir metro sisteminin tamamlanması vaat edilmiş olsa da projeye henüz başlanmadı.Sapic, 2027 yılına kadar eski otobüs, tramvay ve troleybüslerin yenileriyle değiştirileceği sözünü verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/elon-musktan-ingiltere-kralina-cagri-parlamentoyu-feshet-ingilterenin-tek-kurtulus-yolu-bu---1092324303.html
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belgrad, sırbistan, otobüs, otobüs durağı, elektrikli otobüs, toplu taşıma, trafik
belgrad, sırbistan, otobüs, otobüs durağı, elektrikli otobüs, toplu taşıma, trafik
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplu taşıma ücretsiz oldu
Başkent Belgrad, 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirerek, trafik sıkışıklığını önlemek için radikal bir adım attı. Bu uygulama, eski araçların yenilenmesi ve metro planlarıyla desteklenecek.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hale geldi. Yeni yılın gelişiyle birlikte Belgrad, yollarındaki trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla bu radikal önlemi alan az sayıda Avrupa şehrinden biri oldu.
Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic, Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada, “Artık hiç kimse bilet ücreti ödemek zorunda kalmayacak” diyerek, kentin Lüksemburg, Estonya’nın başkenti Tallinn ve Fransa’nın Montpellier şehrinin izinden gittiğini belirtti.
Yaklaşık iki milyon nüfusa sahip Belgrad, ciddi trafik sıkışıklığı sorunlarıyla mücadele ediyor. Sapic, son on yılda şehirdeki araç sayısının 250 bin arttığını ve bu durumun trafiği daha da kötüleştirdiğini ifade etti.
Belgrad, büyük Avrupa başkentleri arasında metro sistemine sahip olmayan az sayıda şehirden biri. 2030 yılına kadar bir metro sisteminin tamamlanması vaat edilmiş olsa da projeye henüz başlanmadı.
Sapic, 2027 yılına kadar eski otobüs, tramvay ve troleybüslerin yenileriyle değiştirileceği sözünü verdi.