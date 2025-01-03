https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/sirbistanin-baskenti-belgradda-toplu-tasima-ucretsiz-oldu--1092327062.html

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplu taşıma ücretsiz oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplu taşıma ücretsiz oldu

Sputnik Türkiye

Başkent Belgrad, 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirerek, trafik sıkışıklığını önlemek için radikal bir adım attı. Bu... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T15:29+0300

2025-01-03T15:29+0300

2025-01-03T15:29+0300

dünya

belgrad

sırbistan

otobüs

otobüs durağı

elektrikli otobüs

toplu taşıma

trafik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092326688_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_e6e0ea3e3a0b85232bfb652e6da5badd.jpg

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hale geldi. Yeni yılın gelişiyle birlikte Belgrad, yollarındaki trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla bu radikal önlemi alan az sayıda Avrupa şehrinden biri oldu. Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic, Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada, “Artık hiç kimse bilet ücreti ödemek zorunda kalmayacak” diyerek, kentin Lüksemburg, Estonya’nın başkenti Tallinn ve Fransa’nın Montpellier şehrinin izinden gittiğini belirtti.Yaklaşık iki milyon nüfusa sahip Belgrad, ciddi trafik sıkışıklığı sorunlarıyla mücadele ediyor. Sapic, son on yılda şehirdeki araç sayısının 250 bin arttığını ve bu durumun trafiği daha da kötüleştirdiğini ifade etti.Belgrad, büyük Avrupa başkentleri arasında metro sistemine sahip olmayan az sayıda şehirden biri. 2030 yılına kadar bir metro sisteminin tamamlanması vaat edilmiş olsa da projeye henüz başlanmadı.Sapic, 2027 yılına kadar eski otobüs, tramvay ve troleybüslerin yenileriyle değiştirileceği sözünü verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/elon-musktan-ingiltere-kralina-cagri-parlamentoyu-feshet-ingilterenin-tek-kurtulus-yolu-bu---1092324303.html

belgrad

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belgrad, sırbistan, otobüs, otobüs durağı, elektrikli otobüs, toplu taşıma, trafik