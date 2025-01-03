Artış fiyatlara yansıyacak: Sigara ve alkole ÖTV zammı
13:37 03.01.2025 (güncellendi: 14:36 03.01.2025)
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Alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Kararın sigara ve alkol fiyatlarına artış olarak yansıması bekleniyor. Bir paket sigara fiyatının 2 ile 2,5 lira arasında yükselmesi öngörülüyor.
Alkollü içkiler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.
ÖTV ne kadar?
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı yeni ÖTV oranlarına göre artış oranı yüzde 7,56 olarak gerçekleşti.
ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükselecek.
Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemezse sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 7 lira 80 kuruştan, 8 lira 38 kuruşa yükselecek.
Hesaplamalara göre sigara fiyatları 2-2,5 lira artacak.
ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 571,37 liradan 614,56 liraya yükselecek. Yani rakı fiyatına 43,19 liralık artış yansıyacak.
ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükselecek.
Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemezse sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 7 lira 80 kuruştan, 8 lira 38 kuruşa yükselecek.
Hesaplamalara göre sigara fiyatları 2-2,5 lira artacak.
ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 571,37 liradan 614,56 liraya yükselecek. Yani rakı fiyatına 43,19 liralık artış yansıyacak.
TBYD Başkanı Erol Dündar: 4-5 TL artış bekliyoruz
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da "Sigara daki ÖTV artışı da 2.5 TL ye denk geliyor maliyet zammı ile 4 ile 5 TL arası bir artış bekliyoruz." dedi.
Sigara daki ÖTV artışı da 2.5 TL ye denk geliyor maliyet zamı ile 4 ile 5 TL arası bir artış bekliyoruz. https://t.co/sCPGgyefEH— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 3, 2025