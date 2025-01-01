https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/akaryakitta-otv-zammi-tabelalar-gece-yarisi-degisti-benzin-motorin-ve-lpg-fiyati-ne-kadar-oldu-1092232885.html
Akaryakıtta ÖTV zammı, tabelalar gece yarısı değişti: Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?
Akaryakıtta ÖTV zammı, tabelalar gece yarısı değişti: Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Akaryakıtta ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Yeni düzenleme kapsamında benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam geldi. Zamlı... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T10:59+0300
2025-01-01T10:59+0300
2025-01-01T10:59+0300
ekonomi
akaryakıt
akaryakıt zammı
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
benzin
motorin
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Yeni yılın ilk gününde zamlanan kalemler merak ediliyor. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Bu karar, enflasyonla mücadele kapsamında alınırken, zam oranlarının pompa fiyatlarına yansıması kaçınılmaz oldu. Gece yarısından itibaren akaryakıta zam geldi; benzin, motorin ve LPG'nin fiyatı değişti.Normal şartlarda, akaryakıt üzerindeki ÖTV oranları, son 6 aydaki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranına göre güncelleniyor. Ancak bu yıl, enflasyonun ekonomik dengelere olumsuz etki etmemesi adına farklı bir yöntem izlendi. ÖTV artış oranı, enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla daha düşük seviyede tutuldu.Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi?Gece yarısından itibaren gelen akaryakıt zamları şu şekilde belirlendi:1 Ocak güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.85 TLMotorin litre fiyatı: 44.63 TLLPG litre fiyatı: 25.87 TLİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.98 TLMotorin litre fiyatı: 44.63 TLLPG litre fiyatı: 26.41 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 44.45 TLMotorin litre fiyatı: 45.31 TLLPG litre fiyatı: 26.42 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 44.90 TLMotorin litre fiyatı: 45.80 TLLPG litre fiyatı: 26.32 TL
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Akaryakıtta ÖTV zammı, tabelalar gece yarısı değişti: Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?
Akaryakıtta ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Yeni düzenleme kapsamında benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Peki, yeni yılın ilk gününde benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları...
Yeni yılın ilk gününde zamlanan kalemler merak ediliyor. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Bu karar, enflasyonla mücadele kapsamında alınırken, zam oranlarının pompa fiyatlarına yansıması kaçınılmaz oldu. Gece yarısından itibaren akaryakıta zam geldi; benzin, motorin ve LPG'nin fiyatı değişti.
Normal şartlarda, akaryakıt üzerindeki ÖTV oranları, son 6 aydaki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranına göre güncelleniyor. Ancak bu yıl, enflasyonun ekonomik dengelere olumsuz etki etmemesi adına farklı bir yöntem izlendi. ÖTV artış oranı, enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla daha düşük seviyede tutuldu.
Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi?
Gece yarısından itibaren gelen akaryakıt zamları şu şekilde belirlendi:
Benzin:
KDV dahil 82 kuruş,
Motorin:
KDV dahil 77 kuruş,
1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.85 TL
Motorin litre fiyatı: 44.63 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.98 TL
Motorin litre fiyatı: 44.63 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.45 TL
Motorin litre fiyatı: 45.31 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.90 TL
Motorin litre fiyatı: 45.80 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TL