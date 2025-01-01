https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/akaryakitta-otv-zammi-tabelalar-gece-yarisi-degisti-benzin-motorin-ve-lpg-fiyati-ne-kadar-oldu-1092232885.html

Akaryakıtta ÖTV zammı, tabelalar gece yarısı değişti: Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıtta ÖTV zammı, tabelalar gece yarısı değişti: Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Akaryakıtta ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Yeni düzenleme kapsamında benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam geldi. Zamlı... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T10:59+0300

2025-01-01T10:59+0300

2025-01-01T10:59+0300

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Yeni yılın ilk gününde zamlanan kalemler merak ediliyor. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Bu karar, enflasyonla mücadele kapsamında alınırken, zam oranlarının pompa fiyatlarına yansıması kaçınılmaz oldu. Gece yarısından itibaren akaryakıta zam geldi; benzin, motorin ve LPG'nin fiyatı değişti.Normal şartlarda, akaryakıt üzerindeki ÖTV oranları, son 6 aydaki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranına göre güncelleniyor. Ancak bu yıl, enflasyonun ekonomik dengelere olumsuz etki etmemesi adına farklı bir yöntem izlendi. ÖTV artış oranı, enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla daha düşük seviyede tutuldu.Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi?Gece yarısından itibaren gelen akaryakıt zamları şu şekilde belirlendi:1 Ocak güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.85 TLMotorin litre fiyatı: 44.63 TLLPG litre fiyatı: 25.87 TLİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.98 TLMotorin litre fiyatı: 44.63 TLLPG litre fiyatı: 26.41 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 44.45 TLMotorin litre fiyatı: 45.31 TLLPG litre fiyatı: 26.42 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 44.90 TLMotorin litre fiyatı: 45.80 TLLPG litre fiyatı: 26.32 TL

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