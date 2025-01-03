Rusya: Almanya ve Japonya asla BMGK’da daimi üye olmayacaklar

Çok sayıda reform önerisi var. Bunların bazıları, bazı üye ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere, oldukça naif ve pratik değil. Güvenlik Konseyi'nde asla elde edemeyecekleri bir koltuk talep eden ülkeler var, bunu açıkça söyledik. Özellikle de Almanya ve Japonya. Bu iki ülke asla Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelik koltuğunu göremeyecek. Bu artık bariz bir gerçek.