https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/rusya-almanya-ve-japonya-asla-bmgkda-daimi-uye-olmayacaklar-1092325694.html
Rusya: Almanya ve Japonya asla BMGK’da daimi üye olmayacaklar
Rusya: Almanya ve Japonya asla BMGK’da daimi üye olmayacaklar
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Almanya ve Japonya’nın BMGK daimi üyeliği koltuğuna oturamayacağını belirtti. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T14:54+0300
2025-01-03T14:54+0300
2025-01-03T15:02+0300
dünya
rusya
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
vasiliy nebenzya
japonya
almanya
reform
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Rusya’nın BMGK Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rus televizyona açıklamasında, Birleşmiş Milletler örgütünün yıldönümünün geçmişe ve geleceğe bakmak için bir fırsat olduğunu kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu: Ocak ayında, bu konuda yeni bir müzakere sezonunun başlayacağını dile getiren Rus diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/elon-musktan-ingiltere-kralina-cagri-parlamentoyu-feshet-ingilterenin-tek-kurtulus-yolu-bu---1092324303.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vasiliy nebenzya, japonya, almanya, reform
rusya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vasiliy nebenzya, japonya, almanya, reform
Rusya: Almanya ve Japonya asla BMGK’da daimi üye olmayacaklar
14:54 03.01.2025 (güncellendi: 15:02 03.01.2025)
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Almanya ve Japonya’nın BMGK daimi üyeliği koltuğuna oturamayacağını belirtti.
Rusya’nın BMGK Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rus televizyona açıklamasında, Birleşmiş Milletler örgütünün yıldönümünün geçmişe ve geleceğe bakmak için bir fırsat olduğunu kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Doğal olarak BM’ni düşünenlerin aklındaki en önemli şey Güvenlik Konseyi reformu ama Güvenlik Konseyi reformu çok karmaşık bir süreç, yıldönümüne sığdırılamaz ve sığdırılması da mümkün değil. Çok özenli bir çalışma gerektiriyor.
Ocak ayında, bu konuda yeni bir müzakere sezonunun başlayacağını dile getiren Rus diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:
Çok sayıda reform önerisi var. Bunların bazıları, bazı üye ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere, oldukça naif ve pratik değil. Güvenlik Konseyi'nde asla elde edemeyecekleri bir koltuk talep eden ülkeler var, bunu açıkça söyledik. Özellikle de Almanya ve Japonya. Bu iki ülke asla Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelik koltuğunu göremeyecek. Bu artık bariz bir gerçek.