https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/rus-senator-puskov-ukrayna-batinin-yardimi-olmadan-yasayamaz-1092328037.html
Rus Senatör Puşkov: Ukrayna, Batı’nın yardımı olmadan yaşayamaz
Rus Senatör Puşkov: Ukrayna, Batı’nın yardımı olmadan yaşayamaz
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın geçen yıl Batı ülkelerinden askeri yardımın yanı sıra, yaklaşık 42 milyar dolar mali yardım aldığına dikkat çeken Rus Senatör Puşkov, Ukrayna’nın... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T16:17+0300
2025-01-03T16:17+0300
2025-01-03T16:25+0300
dünya
rusya
federasyon konseyi
aleksey puşkov
ukrayna
batı
dünya bankası
ab
askeri yardım
mali yardım
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: Ukrayna ekonomisini 175 milyar dolar, yani neredeyse 2013 seviyesinde tahmin eden Dünya Bankası’nın bu verilerinin güven vermediğini ifade eden Puşkov, Ukrayna’nın 2013’ten bu yana birçok sanayi bölgesini kaybettiğine ve yaklaşık 8 milyon vatandaşının Avrupa'ya göç ettiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/rusya-almanya-ve-japonya-asla-bmgkda-daimi-uye-olmayacaklar-1092325694.html
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rusya, federasyon konseyi, aleksey puşkov, ukrayna, batı, dünya bankası, ab, askeri yardım, mali yardım
rusya, federasyon konseyi, aleksey puşkov, ukrayna, batı, dünya bankası, ab, askeri yardım, mali yardım
Rus Senatör Puşkov: Ukrayna, Batı’nın yardımı olmadan yaşayamaz
16:17 03.01.2025 (güncellendi: 16:25 03.01.2025)
Ukrayna’nın geçen yıl Batı ülkelerinden askeri yardımın yanı sıra, yaklaşık 42 milyar dolar mali yardım aldığına dikkat çeken Rus Senatör Puşkov, Ukrayna’nın Batı’nın mali yardımı olmadan yaşayacak güçte olmadığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Sadece Ukrayna'nın resmi verilerine göre, 2024 yılında Batılı ortaklar (AB, ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, Avustralya, IMF ve Dünya Bankası) Ukrayna'ya 41,7 milyar dolar gönderdi. Üstelik bu rakam devasa askeri yardımı kapsamıyor. Bu miktar Ukrayna'nın mevcut reel ekonomisinin yaklaşık yarısına eşit.
Ukrayna ekonomisini 175 milyar dolar, yani neredeyse 2013 seviyesinde tahmin eden Dünya Bankası’nın bu verilerinin güven vermediğini ifade eden Puşkov, Ukrayna’nın 2013’ten bu yana birçok sanayi bölgesini kaybettiğine ve yaklaşık 8 milyon vatandaşının Avrupa'ya göç ettiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ayrıca ülkenin kamu borcu 145 milyar doları aşarak, 80-90 milyar doları aşmayan reel ekonominin yüzde 200'ünü oluşturuyor. Bu veriler, Ukrayna'nın Batı'nın büyük mali desteği olmadan yaşayamayacağını bir kez daha kanıtlıyor. Ukrayna bütçesinin kritik ölçüde dış yardıma bağımlı olduğu gerçeği (Ukrayna parlamentosu) Yüksek Rada tarafından da kabul ediliyor.