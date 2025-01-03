https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/rus-senator-puskov-ukrayna-batinin-yardimi-olmadan-yasayamaz-1092328037.html

Rus Senatör Puşkov: Ukrayna, Batı’nın yardımı olmadan yaşayamaz

Rus Senatör Puşkov: Ukrayna, Batı’nın yardımı olmadan yaşayamaz

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın geçen yıl Batı ülkelerinden askeri yardımın yanı sıra, yaklaşık 42 milyar dolar mali yardım aldığına dikkat çeken Rus Senatör Puşkov, Ukrayna’nın... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T16:17+0300

2025-01-03T16:17+0300

2025-01-03T16:25+0300

dünya

rusya

federasyon konseyi

aleksey puşkov

ukrayna

batı

dünya bankası

ab

askeri yardım

mali yardım

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: Ukrayna ekonomisini 175 milyar dolar, yani neredeyse 2013 seviyesinde tahmin eden Dünya Bankası’nın bu verilerinin güven vermediğini ifade eden Puşkov, Ukrayna’nın 2013’ten bu yana birçok sanayi bölgesini kaybettiğine ve yaklaşık 8 milyon vatandaşının Avrupa'ya göç ettiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/rusya-almanya-ve-japonya-asla-bmgkda-daimi-uye-olmayacaklar-1092325694.html

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rusya, federasyon konseyi, aleksey puşkov, ukrayna, batı, dünya bankası, ab, askeri yardım, mali yardım