Rus ordusundan bir haftada 12 grup bombardımanı: 12 bin 500 Ukrayna askeri öldürüldü

Özel askeri harekatın son bir haftasındaki gelişmelerle ilgili basın bülteni yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da belirlenen hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla 12 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.



Bakanlık, düzenlenen bombardımanlar sonucunda Ukrayna savunma sanayisini besleyen enerji tesisleri, askeri hava üsleri, mühimmat depoları, İHA montaj tesisleri ve yabancı paralı asker konuşlanma noktalarının başarıyla imha edildiğini belirtti.



Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir haftalık süreçteki kaybının 12 bin 455 asker olduğunun altını çizdi.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bir haftada 46 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.



3'ü Alman yapımı Leopard olmak üzere 17 tank imha edildiğini aktaran bakanlık, 559 İHA'nın vurulduğu ve Rus Karadeniz Filosu tarafından 11 insansız hücumbotun imha edildiği bilgisini paylaştı.



Harekat kapsamında Ukrayna'ya ait bir Su-27 savaş uçağı, Fransız yapımı 3 Hammer hava bombası, ABD yapımı 33 HIMARS roketi de imha edildi.