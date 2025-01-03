https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/musa-ozugurlu-ferdi-tayfur-sozleri-sebebiyle-ozur-diledi-maksadini-acikladi-1092323780.html

Musa Özuğurlu Ferdi Tayfur sözleri sebebiyle özür diledi, maksadını açıkladı

Musa Özuğurlu Ferdi Tayfur sözleri sebebiyle özür diledi, maksadını açıkladı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Musa Özuğurlu, Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından Tele1'de yaptığı değerlendirmede “Sanatsal açıdan berbattı” ifadelerini kullanmış ve tepki ile... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T14:29+0300

2025-01-03T14:29+0300

2025-01-03T14:29+0300

yaşam

musa özuğurlu

merdan yanardağ

tele 1

tele 1 tv

ferdi tayfur

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Tele 1 sunucusu ve gazeteci Musa Özuğurlu, sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından canlı yayında "Müzikal açıdan berbattı yani bu kadar" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerin 'linç' boyutuna ulaştığını ifade eden Özuğurlu sözlerinden dolayı özür diledi ve "Yaptığım kişinin kendisine değil müziğine eleştiriydi. Kitleler rahatsız oldu." dedi.Kanal ise Özuğurlu'nun programına ilişkin düzenlemeye gidileceğini açıkladı.'Sanatsal açıdan berbattı'Gazeteci Musa Özuğurlu usta sanatçı Tayfur hakkında "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Kişilik açısından nasıl bir insandı bizi ilgilendirmiyor fakat sanatsal açıdan baktığımız zaman berbattı. Bu gerçeği de söylemek lazım. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan berbattı yani bu kadar" ifadelerini kullandı.Özuğurlu'nun sözleri sosyal medya üzerinden kısa sürede yayıldı ve tepki gördü.Özür diledi, eleştirilerin maksadını açıkladıİfadelerinin çarpıtıldığını vurgulayan Özuğurlu sosyal medya hesabından sözlerine açıklık getirdi, "Bu sabah yaptığım bir yorum yine bazı odaklar tarafından çarpıtılarak bana ve TELE1’e karşı linç kampanyası başlatıldı. Yaptığım Kişinin KENDİSİNE DEĞİL, MÜZİĞİNE eleştiriydi. Kitleler rahatsız oldu. Özür dilerim." dedi.TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni: Özuğurlu'nun programına düzenleme gelecekTele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da eleştirilerin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ferdi-tayfurun-vasiyeti-ortaya-cikti-hangi-detaylar-dikkat-cekti-1092318973.html

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