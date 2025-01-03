https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/musa-ozugurlu-ferdi-tayfur-sozleri-sebebiyle-ozur-diledi-maksadini-acikladi-1092323780.html
Musa Özuğurlu Ferdi Tayfur sözleri sebebiyle özür diledi, maksadını açıkladı
Musa Özuğurlu Ferdi Tayfur sözleri sebebiyle özür diledi, maksadını açıkladı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Musa Özuğurlu, Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından Tele1'de yaptığı değerlendirmede “Sanatsal açıdan berbattı” ifadelerini kullanmış ve tepki ile... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T14:29+0300
2025-01-03T14:29+0300
2025-01-03T14:29+0300
yaşam
musa özuğurlu
merdan yanardağ
tele 1
tele 1 tv
ferdi tayfur
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Tele 1 sunucusu ve gazeteci Musa Özuğurlu, sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından canlı yayında "Müzikal açıdan berbattı yani bu kadar" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerin 'linç' boyutuna ulaştığını ifade eden Özuğurlu sözlerinden dolayı özür diledi ve "Yaptığım kişinin kendisine değil müziğine eleştiriydi. Kitleler rahatsız oldu." dedi.Kanal ise Özuğurlu'nun programına ilişkin düzenlemeye gidileceğini açıkladı.'Sanatsal açıdan berbattı'Gazeteci Musa Özuğurlu usta sanatçı Tayfur hakkında "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Kişilik açısından nasıl bir insandı bizi ilgilendirmiyor fakat sanatsal açıdan baktığımız zaman berbattı. Bu gerçeği de söylemek lazım. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan berbattı yani bu kadar" ifadelerini kullandı.Özuğurlu'nun sözleri sosyal medya üzerinden kısa sürede yayıldı ve tepki gördü.Özür diledi, eleştirilerin maksadını açıkladıİfadelerinin çarpıtıldığını vurgulayan Özuğurlu sosyal medya hesabından sözlerine açıklık getirdi, "Bu sabah yaptığım bir yorum yine bazı odaklar tarafından çarpıtılarak bana ve TELE1’e karşı linç kampanyası başlatıldı. Yaptığım Kişinin KENDİSİNE DEĞİL, MÜZİĞİNE eleştiriydi. Kitleler rahatsız oldu. Özür dilerim." dedi.TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni: Özuğurlu'nun programına düzenleme gelecekTele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da eleştirilerin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ferdi-tayfurun-vasiyeti-ortaya-cikti-hangi-detaylar-dikkat-cekti-1092318973.html
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Musa Özuğurlu Ferdi Tayfur sözleri sebebiyle özür diledi, maksadını açıkladı
Gazeteci Musa Özuğurlu, Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından Tele1'de yaptığı değerlendirmede “Sanatsal açıdan berbattı” ifadelerini kullanmış ve tepki ile karşılanmıştı. Kanaldan ise Özuğurlu'nun programına ilişkin düzenlemeye gidileceği duyuruldu.
Tele 1 sunucusu ve gazeteci Musa Özuğurlu, sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından canlı yayında "Müzikal açıdan berbattı yani bu kadar" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerin 'linç' boyutuna ulaştığını ifade eden Özuğurlu sözlerinden dolayı özür diledi ve "Yaptığım kişinin kendisine değil müziğine eleştiriydi. Kitleler rahatsız oldu." dedi.
Kanal ise Özuğurlu'nun programına ilişkin düzenlemeye gidileceğini açıkladı.
'Sanatsal açıdan berbattı'
Gazeteci Musa Özuğurlu usta sanatçı Tayfur hakkında "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Kişilik açısından nasıl bir insandı bizi ilgilendirmiyor fakat sanatsal açıdan baktığımız zaman berbattı. Bu gerçeği de söylemek lazım. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan berbattı yani bu kadar" ifadelerini kullandı.
Özuğurlu'nun sözleri sosyal medya üzerinden kısa sürede yayıldı ve tepki gördü.
Özür diledi, eleştirilerin maksadını açıkladı
İfadelerinin çarpıtıldığını vurgulayan Özuğurlu sosyal medya hesabından sözlerine açıklık getirdi, "Bu sabah yaptığım bir yorum yine bazı odaklar tarafından çarpıtılarak bana ve TELE1’e karşı linç kampanyası başlatıldı. Yaptığım Kişinin KENDİSİNE DEĞİL, MÜZİĞİNE eleştiriydi. Kitleler rahatsız oldu. Özür dilerim." dedi.
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni: Özuğurlu'nun programına düzenleme gelecek
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da eleştirilerin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.
Değerli TELE1 izleyicilerine ve Kamuoyuna; Kanalımızda hafta içi ekrana gelen "Sabah Pusulası" programını yapan Musa Özuğurlu, yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur haberini verirken, (bu sabah) maksadını aşan sözler etmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu sözlere katılmıyor, kurum adına değerli sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür diliyoruz. Arkadaşımızın amacı hakaret olmasa da algı bu yöndedir. Bu nedenle çok üzgünüz. Değerli sanatçıya rahmet diliyor, dün akşam 18 Dakika programında da belirttiğim gibi, anısına saygılarımızı sunuyoruz. Adı geçen program hakkında ise yeni bir düzenleme yapacağımızı belirtmek isteriz.