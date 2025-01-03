https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/nbade-oklahoma-durdurulamiyor-ust-uste-13uncu-galibiyetini-alarak-rekor-kirdi-1092317580.html
NBA'de Oklahoma durdurulamıyor: Üst üste 13'üncü galibiyetini alarak rekor kırdı
NBA'de Oklahoma durdurulamıyor: Üst üste 13'üncü galibiyetini alarak rekor kırdı
Sputnik Türkiye
NBA'de gecenin sonuçları belli olurken, 13'üncü maçını da kazanan Oklahoma City Thunder Los Angeles Clippers'ı da farkla yendi. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T12:08+0300
2025-01-03T12:08+0300
2025-01-03T12:08+0300
spor
oklahoma
oklahoma city
nba
basketbol
abd
los angeles lakers
los angeles clippers
portland
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092317206_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a780d47f358a45067a161d5b961ecb48.jpg
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 116-98 yenerek art arda 13. galibiyetine ulaştı.6 maçın yapıldığı gecede, Batı Konferansı'nda 28 galibiyetle zirvede bulunan Thunder, Clippers'ı Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı, 8 asist ve Jalen Williams'ın 18 sayı, 4 asistlik performanslarıyla yendi. Bu maç ile Oklahoma en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı. Clippers'ta ise Amir Coffey'nin 26 ve Mo Bamba'nın 12 sayısı, sezonun 15. yenilgisini önleyemedi.LeBron 38 sayı ile galibiyeti getirdiLos Angeles Lakers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 114-106 mağlup etti.Sezonun 19. galibiyetini alan Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 8 asist, Max Christie 28 sayı, 3 ribaunt ve Austin Reaves 15 sayı, 8 ribaunt, 11 asistle oynadı.Trail Blazers'ta ise Anfernee Simons'ın 23, Deni Avdija ve Shaedon Sharpe'ın 19'ar sayısı, sezonun 22. mağlubiyetini engelleyemedi.Maç sonuçlarıMinnesota Timberwolves-Boston Celtics: 115-118Miami Heat-Indiana Pacers: 115-128Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 116-98Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 110-113Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 139-105Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 114-106
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/orduspor-otobusu-suriyede-kulupten-aciklama-geldi-1092315340.html
oklahoma
oklahoma city
portland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092317206_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_4bb0424db6c4629815a3b58644729f55.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
oklahoma, oklahoma city, nba, basketbol, abd, los angeles lakers, los angeles clippers, portland
oklahoma, oklahoma city, nba, basketbol, abd, los angeles lakers, los angeles clippers, portland
NBA'de Oklahoma durdurulamıyor: Üst üste 13'üncü galibiyetini alarak rekor kırdı
NBA'de gecenin sonuçları belli olurken, 13'üncü maçını da kazanan Oklahoma City Thunder Los Angeles Clippers'ı da farkla yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 116-98 yenerek art arda 13. galibiyetine ulaştı.
6 maçın yapıldığı gecede, Batı Konferansı'nda 28 galibiyetle zirvede bulunan Thunder, Clippers'ı Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı, 8 asist ve Jalen Williams'ın 18 sayı, 4 asistlik performanslarıyla yendi.
Bu maç ile Oklahoma en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı.
Clippers'ta ise Amir Coffey'nin 26 ve Mo Bamba'nın 12 sayısı, sezonun 15. yenilgisini önleyemedi.
LeBron 38 sayı ile galibiyeti getirdi
Los Angeles Lakers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 114-106 mağlup etti.
Sezonun 19. galibiyetini alan Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 8 asist, Max Christie 28 sayı, 3 ribaunt ve Austin Reaves 15 sayı, 8 ribaunt, 11 asistle oynadı.
Trail Blazers'ta ise Anfernee Simons'ın 23, Deni Avdija ve Shaedon Sharpe'ın 19'ar sayısı, sezonun 22. mağlubiyetini engelleyemedi.
Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 115-118
Miami Heat-Indiana Pacers: 115-128
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 116-98
Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 110-113
Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 139-105
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 114-106