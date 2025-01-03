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Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı: Hangi detaylar dikkat çekti?
Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı: Hangi detaylar dikkat çekti?
Sputnik Türkiye
Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, dün akşam saatlerinde 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefat haberi hayranlarını yasa... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T12:50+0300
2025-01-03T12:50+0300
türkiye
ferdi tayfur
türkiye
arabesk
hayatını kaybedenler
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Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü Antalya'daki bir hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının vefat haberi, sanat dünyasını yasa boğdu. Vefat haberiyle hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur, yıllar önce bir röportajında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Türk müziğinin unutulmaz ismi, vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti:Ferdi Tayfur'un cenaze töreniyle ilgili detaylar açıklandıTayfur'un ölüm haberinin duyulmasının ardından hayranları, Antalya'daki hastanenin önünde toplanarak ünlü sanatçı için dua etti. Siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim, yayımladıkları başsağlığı mesajlarıyla Tayfur’un ailesine ve sevenlerine destek oldu. Ferdi Tayfur'un cenaze töreninin, 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleneceği açıklandı. Törenin ardından, Tayfur'un naaşı son yolculuğuna uğurlanacak.Ne olmuştu?15 Aralık 2024'te Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanan Tayfur, tansiyon problemi nedeniyle önce Marmaris'teki bir özel hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir sağlık merkezine kaldırılmıştı. Durumunun ciddiyeti üzerine Antalya'da bir hastaneye sevk edilen Tayfur'a, burada yapılan ameliyatla beyin damarına stent takılmıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan sanatçı, dün hayata gözlerini yumdu.Ferdi Tayfur kimdir?Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde doğdu. 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapmasının ardından Adana'ya dönen Ferdi Tayfur çiftlikteki işlerin başına geçti.Diğer yandan müzik çalışmalarına devam ederken 3 yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plağı yayınlandı.Ferdi Tayfur 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakaladı. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurdu. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olan sanatçı önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurdu.Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yaptı ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satıldı. Böylece plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını 'Çeşme' şarkısı ile yakaladı. Tayfur'un 1976 yılında aynı isimle Necla Nazır'la başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girdi. Filmi 12 milyon kişi izledi.Kral Müzik'e göre 1992 yılında çıkardığı 'Prangalar' albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olmasını yanı sıra Ferdi Tayfur'un en çok satan albümü olarak biliniyor.Tayfur'un 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi katıldı. Söz konusu katılım rekor olarak sayıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/eski-esi-necla-nazirdan-ferdi-tayfurun-olumu-ardindan-ilk-mesaj-1092308696.html
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Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı: Hangi detaylar dikkat çekti?

12:50 03.01.2025
© AA / Funda KılıçerliSanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti
Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© AA / Funda Kılıçerli
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Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, dün akşam saatlerinde 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefat haberi hayranlarını yasa boğarken yıllar önce vermiş olduğu bir röportajda vasiyetiyle ilgili söyledikleri gündem oldu. Peki Ferdi Tayfur'un vasiyeti ne oldu?
Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü Antalya'daki bir hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının vefat haberi, sanat dünyasını yasa boğdu.
Vefat haberiyle hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur, yıllar önce bir röportajında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Türk müziğinin unutulmaz ismi, vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti:
"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

Ferdi Tayfur'un cenaze töreniyle ilgili detaylar açıklandı

Tayfur'un ölüm haberinin duyulmasının ardından hayranları, Antalya'daki hastanenin önünde toplanarak ünlü sanatçı için dua etti. Siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim, yayımladıkları başsağlığı mesajlarıyla Tayfur’un ailesine ve sevenlerine destek oldu. Ferdi Tayfur'un cenaze töreninin, 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleneceği açıklandı. Törenin ardından, Tayfur'un naaşı son yolculuğuna uğurlanacak.

Ne olmuştu?

15 Aralık 2024'te Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanan Tayfur, tansiyon problemi nedeniyle önce Marmaris'teki bir özel hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir sağlık merkezine kaldırılmıştı. Durumunun ciddiyeti üzerine Antalya'da bir hastaneye sevk edilen Tayfur'a, burada yapılan ameliyatla beyin damarına stent takılmıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan sanatçı, dün hayata gözlerini yumdu.

Ferdi Tayfur kimdir?

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde doğdu. 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapmasının ardından Adana'ya dönen Ferdi Tayfur çiftlikteki işlerin başına geçti.
Diğer yandan müzik çalışmalarına devam ederken 3 yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plağı yayınlandı.
Ferdi Tayfur 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakaladı. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurdu. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olan sanatçı önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurdu.
Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yaptı ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satıldı. Böylece plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını 'Çeşme' şarkısı ile yakaladı. Tayfur'un 1976 yılında aynı isimle Necla Nazır'la başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girdi. Filmi 12 milyon kişi izledi.
Kral Müzik'e göre 1992 yılında çıkardığı 'Prangalar' albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olmasını yanı sıra Ferdi Tayfur'un en çok satan albümü olarak biliniyor.
Tayfur'un 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi katıldı. Söz konusu katılım rekor olarak sayıldı.
Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
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