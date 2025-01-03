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Meteoroloji’den kritik uyarı: Yağışlar, buzlanma ve çığ tehlikesi kapıda
Meteoroloji’den kritik uyarı: Yağışlar, buzlanma ve çığ tehlikesi kapıda
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, batı bölgelerde yağmur ve sağanak beklenirken, doğu kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi öne... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
doğu anadolu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre, batı bölgelerde yağmur ve sağanak etkili olurken, doğu bölgelerde buzlanma, don olayı ve çığ riski bulunuyor. Marmara, Ege ve bazı iç kesimlerde pus ve sis de bekleniyor.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeTahminlere göre, güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer bölgelerde ise normallerinin 2-5 derece üzerinde sıcaklıklar görülecek. Rüzgarın güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar hızı 40-60 km/saate ulaşabilir.Çığ ve buzlanma uyarısıDoğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sürücüler ve vatandaşlar, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmalı.Bölge bölge hava durumuMarmara: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimlerinde hafif sağanak yağış, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar, güney yönlerden kuvvetli esecek.Ege: Parçalı ve çok bulutlu. Batı kesimlerden başlayarak sağanak yağış görülecek. Kuzey Ege’de rüzgar kuvvetli esecek.Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus bekleniyor.İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Batı kesimlerde zamanla çok bulutlu hava hâkim olacak. Eskişehir’in kuzeyinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.Karadeniz: Batı kesimlerde çok bulutlu. Bolu’nun batısında karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde çığ tehlikesi var.Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Bölge genelinde buzlanma, don ve yer yer pus bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava hâkim. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis bekleniyor.Denizlerde hava durumuBatı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Önemli uyarılarMeteoroloji, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşları uyardı. Detaylı hava durumu ve anlık güncellemeler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Meteoroloji’den kritik uyarı: Yağışlar, buzlanma ve çığ tehlikesi kapıda

08:01 03.01.2025
© AAMarmara kar yağışı
Marmara kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, batı bölgelerde yağmur ve sağanak beklenirken, doğu kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi öne çıkıyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte bölge bölge hava durumu ve dikkat edilmesi gereken noktalar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre, batı bölgelerde yağmur ve sağanak etkili olurken, doğu bölgelerde buzlanma, don olayı ve çığ riski bulunuyor. Marmara, Ege ve bazı iç kesimlerde pus ve sis de bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

Tahminlere göre, güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer bölgelerde ise normallerinin 2-5 derece üzerinde sıcaklıklar görülecek. Rüzgarın güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar hızı 40-60 km/saate ulaşabilir.

Çığ ve buzlanma uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sürücüler ve vatandaşlar, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmalı.

Bölge bölge hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimlerinde hafif sağanak yağış, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar, güney yönlerden kuvvetli esecek.
İstanbul: 14°C, parçalı bulutlu.
Çanakkale: 15°C, yer yer sağanak yağışlı.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu. Batı kesimlerden başlayarak sağanak yağış görülecek. Kuzey Ege’de rüzgar kuvvetli esecek.
İzmir: 16°C, sağanak yağışlı.
Denizli: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı.
Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus bekleniyor.
Adana: 17°C, parçalı bulutlu.
Antalya: 16°C, akşam saatlerinden itibaren batı kıyıları çok bulutlu.
İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Batı kesimlerde zamanla çok bulutlu hava hâkim olacak. Eskişehir’in kuzeyinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.
Ankara: 8°C, parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: 10°C, gece saatlerinde yağmur.
Karadeniz: Batı kesimlerde çok bulutlu. Bolu’nun batısında karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde çığ tehlikesi var.
Samsun: 15°C, parçalı bulutlu.
Trabzon: 14°C, parçalı bulutlu.
Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Bölge genelinde buzlanma, don ve yer yer pus bekleniyor.
Erzurum: -1°C, az bulutlu.
Van: 5°C, parçalı bulutlu.
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava hâkim. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır: 9°C, açık.
Şanlıurfa: 13°C, açık.

Denizlerde hava durumu

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Marmara: Güney ve güneybatıdan 4-6 kuvvetinde rüzgar.
Ege: Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer sağanak yağış.

Önemli uyarılar

Çığ tehlikesi olan bölgelerde dikkatli olun.
Buzlanma ve don riski nedeniyle sürücüler yollarda tedbir almalı.
Güney Ege ve Marmara’da kuvvetli rüzgar nedeniyle denizciler uyarılıyor.
Meteoroloji, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşları uyardı. Detaylı hava durumu ve anlık güncellemeler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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