https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/merkez-bankasinin-toplam-rezervleri-azaldi-1092328456.html
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 155 milyar 57... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T16:33+0300
2025-01-03T16:33+0300
2025-01-03T16:33+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
altın
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 27 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 650 milyon dolar azalışla 90 milyar 738 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 20 Aralık'ta 92 milyar 388 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 513 milyon dolar artarak 63 milyar 806 milyon dolardan 64 milyar 319 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 156 milyar 194 milyon dolardan 155 milyar 57 milyon dolara düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/dolarin-kuresel-rezervlerdeki-payi-son-30-yilin-en-dusuk-seviyesine-indi-1092083421.html
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merkez bankası, rezerv, altın
merkez bankası, rezerv, altın
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 155 milyar 57 milyon dolara indi.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 27 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 650 milyon dolar azalışla 90 milyar 738 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 20 Aralık'ta 92 milyar 388 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 513 milyon dolar artarak 63 milyar 806 milyon dolardan 64 milyar 319 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 156 milyar 194 milyon dolardan 155 milyar 57 milyon dolara düştü.