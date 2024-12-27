https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/dolarin-kuresel-rezervlerdeki-payi-son-30-yilin-en-dusuk-seviyesine-indi-1092083421.html

Doların küresel rezervlerdeki payı son 30 yılın en düşük seviyesine indi

Doların küresel rezervlerdeki payı son 30 yılın en düşük seviyesine indi

Sputnik Türkiye

Doların küresel döviz rezervleri içindeki payının, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 57.4’e düşerek son otuz yılın en düşük seviyesine ulaştığı öğrenildi. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T08:23+0300

2024-12-27T08:23+0300

2024-12-27T08:31+0300

ekonomi

uluslararası para fonu (imf)

sputnik

imf

abd

dolar

döviz rezervi

euro

yuan

yen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086060349_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1c68861df1e91e6fb5c176fed988e06.jpg

Sputnik’in, Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri temelinde gerçekleştirdiği analize göre, ABD para biriminin uluslararası rezervler içindeki payı bu yıl üst üste iki çeyrek düşüş sergiledi.Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde 0.85 puan ve yıllık bazda 1.8 puan gerileyen doların küresel rezervlerdeki payı yüzde 57.4'e düşerek IMF’nin istatistik yayınlamaya başladığı 1995'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediÜçüncü çeyrekte düşüş gösteren diğer tek para birimi İsviçre Frangı oldu. Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.2 olan payı 2021 sonundan bu yana en düşük seviye olan yüzde 0.17’ye geriledi.Dolar ve Frangın payındaki azalmadan en çok faydalanan para birimi Euro oldu. Bu para biriminin, Nisan-Haziran döneminde yüzde 19.75 olan payı üçüncü çeyrekte yüzde 20.02'ye yükseldi.Rezerv olmayan para birimleri de üçüncü çeyrekte yüzde 0.23 puan artış sergiledi. Halihazırda bu para birimleri toplam rezervlerin yüzde 4.46'sını oluşturuyorlar.Japon Yeni'nin payı da üçüncü çeyrekte 0.22 puan artarak yüzde 5.82'ye yükseldi ve Mart 2021 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Yuan da düşüş eğilimini tersine çevirmeyi başardı. Merkez bankalarının rezervlerindeki yuanları dokuz çeyrek üst üste azaltmasının ardından, Çin para biriminin payı Temmuz-Eylül döneminde yüzde 2.17'ye yükseldi.Diğer rezerv para birimlerinin payları da, İngiliz Sterlin ve Avustralya dolarının yüzde 0.03 puan ve Kanada dolarının da yüzde 0.06 puan artmasıyla hafif yükseliş sergiledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/2024te-otomotiv-sektorunde-reform-otvsiz-arac-satisina-yeni-duzenleme-sifir-arac-kampanyalari-6-ay-1092082506.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası para fonu (imf), sputnik, imf, abd, dolar, döviz rezervi, euro, yuan, yen