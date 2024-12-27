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Doların küresel rezervlerdeki payı son 30 yılın en düşük seviyesine indi
Doların küresel rezervlerdeki payı son 30 yılın en düşük seviyesine indi
Sputnik Türkiye
Doların küresel döviz rezervleri içindeki payının, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 57.4’e düşerek son otuz yılın en düşük seviyesine ulaştığı öğrenildi. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik’in, Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri temelinde gerçekleştirdiği analize göre, ABD para biriminin uluslararası rezervler içindeki payı bu yıl üst üste iki çeyrek düşüş sergiledi.Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde 0.85 puan ve yıllık bazda 1.8 puan gerileyen doların küresel rezervlerdeki payı yüzde 57.4'e düşerek IMF’nin istatistik yayınlamaya başladığı 1995'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediÜçüncü çeyrekte düşüş gösteren diğer tek para birimi İsviçre Frangı oldu. Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.2 olan payı 2021 sonundan bu yana en düşük seviye olan yüzde 0.17’ye geriledi.Dolar ve Frangın payındaki azalmadan en çok faydalanan para birimi Euro oldu. Bu para biriminin, Nisan-Haziran döneminde yüzde 19.75 olan payı üçüncü çeyrekte yüzde 20.02'ye yükseldi.Rezerv olmayan para birimleri de üçüncü çeyrekte yüzde 0.23 puan artış sergiledi. Halihazırda bu para birimleri toplam rezervlerin yüzde 4.46'sını oluşturuyorlar.Japon Yeni'nin payı da üçüncü çeyrekte 0.22 puan artarak yüzde 5.82'ye yükseldi ve Mart 2021 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Yuan da düşüş eğilimini tersine çevirmeyi başardı. Merkez bankalarının rezervlerindeki yuanları dokuz çeyrek üst üste azaltmasının ardından, Çin para biriminin payı Temmuz-Eylül döneminde yüzde 2.17'ye yükseldi.Diğer rezerv para birimlerinin payları da, İngiliz Sterlin ve Avustralya dolarının yüzde 0.03 puan ve Kanada dolarının da yüzde 0.06 puan artmasıyla hafif yükseliş sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/2024te-otomotiv-sektorunde-reform-otvsiz-arac-satisina-yeni-duzenleme-sifir-arac-kampanyalari-6-ay-1092082506.html
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uluslararası para fonu (imf), sputnik, imf, abd, dolar, döviz rezervi, euro, yuan, yen

Doların küresel rezervlerdeki payı son 30 yılın en düşük seviyesine indi

08:23 27.12.2024 (güncellendi: 08:31 27.12.2024)
© AADöviz
Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Doların küresel döviz rezervleri içindeki payının, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 57.4’e düşerek son otuz yılın en düşük seviyesine ulaştığı öğrenildi.
Sputnik’in, Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri temelinde gerçekleştirdiği analize göre, ABD para biriminin uluslararası rezervler içindeki payı bu yıl üst üste iki çeyrek düşüş sergiledi.
Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde 0.85 puan ve yıllık bazda 1.8 puan gerileyen doların küresel rezervlerdeki payı yüzde 57.4'e düşerek IMF’nin istatistik yayınlamaya başladığı 1995'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi
Üçüncü çeyrekte düşüş gösteren diğer tek para birimi İsviçre Frangı oldu. Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.2 olan payı 2021 sonundan bu yana en düşük seviye olan yüzde 0.17’ye geriledi.
Dolar ve Frangın payındaki azalmadan en çok faydalanan para birimi Euro oldu. Bu para biriminin, Nisan-Haziran döneminde yüzde 19.75 olan payı üçüncü çeyrekte yüzde 20.02'ye yükseldi.
Rezerv olmayan para birimleri de üçüncü çeyrekte yüzde 0.23 puan artış sergiledi. Halihazırda bu para birimleri toplam rezervlerin yüzde 4.46'sını oluşturuyorlar.
Japon Yeni'nin payı da üçüncü çeyrekte 0.22 puan artarak yüzde 5.82'ye yükseldi ve Mart 2021 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Yuan da düşüş eğilimini tersine çevirmeyi başardı. Merkez bankalarının rezervlerindeki yuanları dokuz çeyrek üst üste azaltmasının ardından, Çin para biriminin payı Temmuz-Eylül döneminde yüzde 2.17'ye yükseldi.
Diğer rezerv para birimlerinin payları da, İngiliz Sterlin ve Avustralya dolarının yüzde 0.03 puan ve Kanada dolarının da yüzde 0.06 puan artmasıyla hafif yükseliş sergiledi.
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