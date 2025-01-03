https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/memur-ve-emekli-zam-orani-sonrasi-merak-ediliyor-en-dusuk-emekli-maasi-kac-tl-1092314389.html

Memur ve emekli zam oranı sonrası merak ediliyor: En düşük emekli maaşı kaç TL?

Memur ve emekli zam oranı sonrası merak ediliyor: En düşük emekli maaşı kaç TL?

Sputnik Türkiye

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri sonrası, 2025’in ilk yarısında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Memur ve memur... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T11:31+0300

2025-01-03T11:31+0300

2025-01-03T11:31+0300

ekonomi

memur

en düşük emekli maaşı

memur zammı

emekli zammı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur maaşları ve emekli aylıklarına uygulanacak zam oranları belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 11.54, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 15.75 oranında zamlanacak.En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?Halen 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, yaklaşık 3 milyon kişiyi etkiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğer mevcut düzenleme uygulanırsa, 12 bin 500 TL kök maaşı olan bir emeklinin yeni zamla birlikte maaşı 14.468 TL olacak.Yeni maaşlarla kim ne kadar alacak?Zam oranlarının ardından 2025’in ilk yarısında uygulanacak memur ve emekli maaşları şu şekilde güncellenecek:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/emekli-ve-memur-emekli-2025-zammi-6-aylik-enflasyon-farki-netlesti-memur-ve-emekli-maaslari-ne-1092309085.html

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