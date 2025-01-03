https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/kpss-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1092317783.html

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı. 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T12:19+0300

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türkiye

kpss

ösym

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.Yerleştirme sonuçlarına nereden bakılacak?KPSS-2024/2 kapsamında, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Ocak 2025 tarihi saat 11.45'ten itibaren, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecekler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/2024-uzman-ogretmenlik-ve-basogretmenlik-basvurulari-basladi--son-tarih-aciklandi-sinav-sarti-1092087919.html

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