https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/kpss-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1092317783.html
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T12:19+0300
2025-01-03T12:19+0300
2025-01-03T12:23+0300
türkiye
kpss
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.Yerleştirme sonuçlarına nereden bakılacak?KPSS-2024/2 kapsamında, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Ocak 2025 tarihi saat 11.45'ten itibaren, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecekler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/2024-uzman-ogretmenlik-ve-basogretmenlik-basvurulari-basladi--son-tarih-aciklandi-sinav-sarti-1092087919.html
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kpss sınav sonuçları son dakika, kpss sınav sonuçları açıklandı, kpss sınav sonuçları açıklandı mı, kpss sınav sonuçlarına nasıl bakılır, kpss sınav sonuclarına nasıl erişilir, kpss yerleştirme sonuclarına nereden bakılacak
kpss sınav sonuçları son dakika, kpss sınav sonuçları açıklandı, kpss sınav sonuçları açıklandı mı, kpss sınav sonuçlarına nasıl bakılır, kpss sınav sonuclarına nasıl erişilir, kpss yerleştirme sonuclarına nereden bakılacak
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
12:19 03.01.2025 (güncellendi: 12:23 03.01.2025)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Yerleştirme sonuçlarına nereden bakılacak?
KPSS-2024/2 kapsamında, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Ocak 2025 tarihi saat 11.45'ten itibaren, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecekler.