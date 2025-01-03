https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/bedelli-askerlik-ucreti-2025-zammi-belli-oldu-1092312293.html
Bedelli askerlik ücreti 2025 zammı belli oldu
Bedelli askerlik ücreti 2025 zammı belli oldu
Sputnik Türkiye
Bedelli askerlik ücretine ne kadar zam yapıldı? Zam ardından bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T10:33+0300
2025-01-03T10:33+0300
2025-01-03T11:07+0300
ekonomi
bedelli askerlik
ekonomi
enflasyon
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2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 19,31'lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182.609 TL'den 217.871 TL'ye yükselmişti. 2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243,013 TL olması bekleniyor.Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.Bedelli askerlik ne kadar?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verileri sonrasında, memur maaşı belli oldu ve buna bağlı olarak bedelli askerlik ücreti de güncellendi.Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Peki zam sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31'lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182.609 TL'den 217.871 TL'ye yükselmişti. 2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243,013 TL olması bekleniyor.MSB kesin bedeli duyuracakKesin rakamlar, Ocak 2025'in ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/kidem-tazminati-yaslilik-ayligi-evde-bakim-yardimi-odemeler-ne-kadar-oldu-1092312882.html
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bedelli askerlik zammı, bedelli askerlik 2025, bedelli askerlik ücretleri, yeni bedelli askerlik zammı, bedelli askerlik zam oranı, 2025 askerlik ücretleri, bedelli askerlik güncel fiyat, bedelli askerlik ödeme tarihi, bedelli askerlik şartları, zamlı bedelli askerlik ne kadar oldu
Bedelli askerlik ücreti 2025 zammı belli oldu
10:33 03.01.2025 (güncellendi: 11:07 03.01.2025)
Bedelli askerlik ücretine ne kadar zam yapıldı? Zam ardından bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 19,31'lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182.609 TL'den 217.871 TL'ye yükselmişti.
2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243,013 TL olması bekleniyor.
Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.
Bedelli askerlik ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verileri sonrasında, memur maaşı belli oldu ve buna bağlı olarak bedelli askerlik ücreti de güncellendi.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Peki zam sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31'lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182.609 TL'den 217.871 TL'ye yükselmişti. 2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243,013 TL olması bekleniyor.
MSB kesin bedeli duyuracak
Kesin rakamlar, Ocak 2025'in ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.