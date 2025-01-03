https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/kazakistanda-yogun-kar-zincirleme-kazaya-sebep-oldu-yaklasik-100-arac-birbirine-girdi-1092330403.html
Kazakistan'da yoğun kar zincirleme kazaya sebep oldu: Yaklaşık 100 araç birbirine girdi
Kazakistan'da yoğun kar zincirleme kazaya sebep oldu: Yaklaşık 100 araç birbirine girdi
Sputnik Türkiye
Kazakistan'da karlı ve sisli hava zincirleme trafik kazasına sebep oldu. 95 araç birbirine çarparken, yetkililer sadece 2 kişinin yaralandığını açıkladı. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T17:24+0300
2025-01-03T17:24+0300
2025-01-03T17:27+0300
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Kazakistan’da Astana-Şuçinsk otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 95 aracın karıştığı Kazakistan ulusal karayolu operatörü 'KazAvtoZhol'un açıklamasına göre kaza, Astana yakınlarındaki Janatalap köyü civarında saat 13:28’de meydana geldi. Kazanın, sürücülerin hız limitine uymaması ve güvenli takip mesafesini ihmal etmesi yanında soğuk hava şartları nedeniyle yaşandığı belirtildi. Olayın ardından bir şerit temizlenerek trafiğe açıldı ve kullanılabilir durumdaki araçların hareketine izin verilmeye başlandı.Uçuşlarda da sorun yaşanıyorKazakistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kazada yaralanan iki kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi. Olay yerinde mobil ısınma noktaları kurulduğu ve kar temizleme araçlarının çalışmaya devam ettiği ifade edildi.Kazakistan’ın çeşitli bölgelerinde yılın ilk günlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle fırtına uyarısı yapıldı. Meteorolojik şartlar sebebiyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Acil durum ekipleri, yolda mahsur kalan sürücü ve yolculara yardım etmeye devam ediyor. Astana Havalimanı’nda 13 uçuşun geciktiği, bir uçuşun ise iptal edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/antalyada-45-buyuklugunde-deprem-1092329263.html
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kazakistan, kar, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, araç, araba, otomobil, astana
kazakistan, kar, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, araç, araba, otomobil, astana
Kazakistan'da yoğun kar zincirleme kazaya sebep oldu: Yaklaşık 100 araç birbirine girdi
17:24 03.01.2025 (güncellendi: 17:27 03.01.2025)
Kazakistan'da karlı ve sisli hava zincirleme trafik kazasına sebep oldu. 95 araç birbirine çarparken, yetkililer sadece 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kazakistan’da Astana-Şuçinsk otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 95 aracın karıştığı Kazakistan ulusal karayolu operatörü 'KazAvtoZhol'un açıklamasına göre kaza, Astana yakınlarındaki Janatalap köyü civarında saat 13:28’de meydana geldi.
Kazanın, sürücülerin hız limitine uymaması ve güvenli takip mesafesini ihmal etmesi yanında soğuk hava şartları nedeniyle yaşandığı belirtildi. Olayın ardından bir şerit temizlenerek trafiğe açıldı ve kullanılabilir durumdaki araçların hareketine izin verilmeye başlandı.
Uçuşlarda da sorun yaşanıyor
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kazada yaralanan iki kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi. Olay yerinde mobil ısınma noktaları kurulduğu ve kar temizleme araçlarının çalışmaya devam ettiği ifade edildi.
Kazakistan’ın çeşitli bölgelerinde yılın ilk günlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle fırtına uyarısı yapıldı. Meteorolojik şartlar sebebiyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Acil durum ekipleri, yolda mahsur kalan sürücü ve yolculara yardım etmeye devam ediyor.
Astana Havalimanı’nda 13 uçuşun geciktiği, bir uçuşun ise iptal edildiği bildirildi.