https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/istanbula-kar-yagisi-ihtimali-kuvvetlendi-sibirya-soguklari-geliyor-meteoroloji-uzmani-tarihi-1092324457.html

İstanbul'a kar yağışı ihtimali kuvvetlendi: Sibirya soğukları geliyor, Meteoroloji uzmanı tarihi duyurdu

İstanbul'a kar yağışı ihtimali kuvvetlendi: Sibirya soğukları geliyor, Meteoroloji uzmanı tarihi duyurdu

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini güncelledi. İstanbul ve Ankara’ya sağanak yağış gelirken, pazar günü 28 ilde karla karışık... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T14:44+0300

2025-01-03T14:44+0300

2025-01-03T14:44+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, yarın İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Batı ve Ege bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise 28 ilde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Soğuk hava dalgalarının etkisiyle, ülke genelinde sıcaklıklar düşecek ve kar yağışı ihtimali artacak.Meteoroloji uzmanları, kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağını ancak pazar günü itibarıyla ani bir düşüş yaşanacağını belirtti. Soğuk hava, özellikle doğu kesimlerde kar yağışını tetikleyerek, kış koşullarını artıracak.İstanbul’a kar ne zaman yağacak?Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, İstanbul için kar yağışı ihtimalinin 10 Ocak’tan itibaren arttığını söyledi. Özdemir, “Kutup havasının Sibirya ve İskandinavya üzerinden ülkemize akması, İstanbul’da kar yağışını güçlendiriyor. Ancak bu yağışın şehir genelinde büyük bir etkiye neden olması beklenmiyor” dedi.Ocak ve şubat aylarında kış şiddetlenecekDr. Güven Özdemir, “Ocak ayının ikinci ve son haftası, soğuk hava dalgaları açısından daha hareketli geçecek. Şubat ayında ise mevsim normallerinin altında soğuk ve zaman zaman kar yağışlı günler yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı. Özdemir, geçen kışa kıyasla bu yılın daha soğuk ve yağışlı geçeceğine dikkat çekti.‘Kar koridorları’ açılıyorMeteoroloji uzmanları, Sibirya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının ülkemizde ‘kar koridorlarını’ açabileceğini belirtti. Bu durum, kar yağışlarının artmasına ve daha uzun süre etkili olmasına zemin hazırlayabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/emekli-kok-maaslari-degisti-4a-4b-4c-emekli-maas-hesaplamasi-nasil-yapilir-kok-maas-nereden-1092316572.html

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