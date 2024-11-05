https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/doktorlar-grevde-aile-hekimligi-ve-saglik-ocaklari-acik-mi-1090027957.html
Doktorlar grevde: Aile hekimliği ve sağlık ocakları açık mı?
Doktorlar grevde: Aile hekimliği ve sağlık ocakları açık mı?
Sputnik Türkiye
Aile Hekimleri, Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmeliğin çekilmesi için 5,6,7 Kasım tarihlerinde 3 gün greve gitti. Bu süre içerinde doktorların iş bırakma... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T00:58+0300
2024-11-05T00:58+0300
2024-11-05T00:58+0300
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Aile Hekimleri Derneği Federasyonu tarafından alınan karara göre doktorlar 3 gün iş bıraktı.5 Kasım Salı günü başlayan sağlık grevi 7 Kasım Perşembe gününe kadar devam edecek. Tedavi için gelen hastalara sağlık ocakları ve Aile Sağlığı Merkezleri hizmet vermeyecek. Yalnızca acil vakaların tedavi edileceği ifade edildi.Doktorlar neden grevde?Hekim Sendikaları Resmi Gazete'de yayınlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin nitelikli olmadığını ifade etti. Maaşlarının emekliliğe yansıtılmasını ve tek kalemde ödeme sistemi isteyen Aile Hekimleri 3 gün grev yapacak. Eczaneler açık mı?Türkiye'de 5 Kasım Salı, 6 Kasım Çarşamba ve 7 Kasım Perşembe gününde düzenlenecek grevlerde Aile Sağlığı Merkezi ve sağlık ocaklarının çalışmayacağı ifade edildi. Ancak eczaneler açık olacak.Diş hekimleri açık mı?Diş hekimlerinin 5,6,7 Kasım tarihlerinde düzenlenen grevde olmayacakları faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/kartalda-isciler-greve-cikti-sokaklarda-cop-yiginlari-olustu-1089967037.html
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eczane açık mı, sağlık ocağı açık mı, aile hekimliği açık mı, hastane açık mı
eczane açık mı, sağlık ocağı açık mı, aile hekimliği açık mı, hastane açık mı
Doktorlar grevde: Aile hekimliği ve sağlık ocakları açık mı?
Aile Hekimleri, Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmeliğin çekilmesi için 5,6,7 Kasım tarihlerinde 3 gün greve gitti. Bu süre içerinde doktorların iş bırakma eylemi yapması sağlık sisteminde aksamaya neden olacak. Grev sırasından acil bölümü çalışırken çoğu Aile Sağlığı birimi kapalı olacak.
Aile Hekimleri Derneği Federasyonu tarafından alınan karara göre doktorlar 3 gün iş bıraktı.
5 Kasım Salı günü başlayan sağlık grevi 7 Kasım Perşembe gününe kadar devam edecek. Tedavi için gelen hastalara sağlık ocakları ve Aile Sağlığı Merkezleri hizmet vermeyecek. Yalnızca acil vakaların tedavi edileceği ifade edildi.
Hekim Sendikaları Resmi Gazete'de yayınlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin nitelikli olmadığını ifade etti. Maaşlarının emekliliğe yansıtılmasını ve tek kalemde ödeme sistemi isteyen Aile Hekimleri 3 gün grev yapacak.
Türkiye'de 5 Kasım Salı, 6 Kasım Çarşamba ve 7 Kasım Perşembe gününde düzenlenecek grevlerde Aile Sağlığı Merkezi ve sağlık ocaklarının çalışmayacağı ifade edildi. Ancak eczaneler açık olacak.
Diş hekimlerinin 5,6,7 Kasım tarihlerinde düzenlenen grevde olmayacakları faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.