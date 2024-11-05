https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/doktorlar-grevde-aile-hekimligi-ve-saglik-ocaklari-acik-mi-1090027957.html

Doktorlar grevde: Aile hekimliği ve sağlık ocakları açık mı?

Doktorlar grevde: Aile hekimliği ve sağlık ocakları açık mı?

Sputnik Türkiye

Aile Hekimleri, Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmeliğin çekilmesi için 5,6,7 Kasım tarihlerinde 3 gün greve gitti. Bu süre içerinde doktorların iş bırakma... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T00:58+0300

2024-11-05T00:58+0300

2024-11-05T00:58+0300

sağlik

sağlık

sağlık bakanı

sağlık çalışanı

sağlık bakanlığı

doktor

eczane

nöbetçi eczane

tedavi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087883411_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_31c330ad87ec4f73555a93592558b29d.jpg

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu tarafından alınan karara göre doktorlar 3 gün iş bıraktı.5 Kasım Salı günü başlayan sağlık grevi 7 Kasım Perşembe gününe kadar devam edecek. Tedavi için gelen hastalara sağlık ocakları ve Aile Sağlığı Merkezleri hizmet vermeyecek. Yalnızca acil vakaların tedavi edileceği ifade edildi.Doktorlar neden grevde?Hekim Sendikaları Resmi Gazete'de yayınlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin nitelikli olmadığını ifade etti. Maaşlarının emekliliğe yansıtılmasını ve tek kalemde ödeme sistemi isteyen Aile Hekimleri 3 gün grev yapacak. Eczaneler açık mı?Türkiye'de 5 Kasım Salı, 6 Kasım Çarşamba ve 7 Kasım Perşembe gününde düzenlenecek grevlerde Aile Sağlığı Merkezi ve sağlık ocaklarının çalışmayacağı ifade edildi. Ancak eczaneler açık olacak.Diş hekimleri açık mı?Diş hekimlerinin 5,6,7 Kasım tarihlerinde düzenlenen grevde olmayacakları faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/kartalda-isciler-greve-cikti-sokaklarda-cop-yiginlari-olustu-1089967037.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eczane açık mı, sağlık ocağı açık mı, aile hekimliği açık mı, hastane açık mı