https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-enflasyon-degerlendirmesi-gecim-sikintisini-cozmek-en-buyuk-1092313767.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: 'Geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: 'Geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz'

Sputnik Türkiye

Bakan Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, en büyük hedeflerinin geçim sıkıntısını çözmek olduğunu dile getirdi ve "Maliye politikasının... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T11:03+0300

2025-01-03T11:03+0300

2025-01-03T11:03+0300

ekonomi

enflasyon

mehmet şimşek

merkez bankası

aralık

hazine

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın geçim sıkıntısını çözmenin en büyük öncelikleri olduğunu bildirerek, "Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşmeyle 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumuŞimşek, sosyal medya hesabında Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi.Enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir, bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.'Son 19 ayın en düşük seviyesinde'Şimşek, enflasyonun, Aralık 2024'te yüzde 1 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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enflasyon, mehmet şimşek, merkez bankası, aralık, hazine