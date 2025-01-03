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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: 'Geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: 'Geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz'
Sputnik Türkiye
Bakan Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, en büyük hedeflerinin geçim sıkıntısını çözmek olduğunu dile getirdi ve "Maliye politikasının... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T11:03+0300
2025-01-03T11:03+0300
2025-01-03T11:03+0300
ekonomi
enflasyon
mehmet şimşek
merkez bankası
aralık
hazine
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın geçim sıkıntısını çözmenin en büyük öncelikleri olduğunu bildirerek, "Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşmeyle 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumuŞimşek, sosyal medya hesabında Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi.Enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir, bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.'Son 19 ayın en düşük seviyesinde'Şimşek, enflasyonun, Aralık 2024'te yüzde 1 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/kidem-tazminati-yaslilik-ayligi-evde-bakim-yardimi-odemeler-ne-kadar-oldu-1092312882.html
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enflasyon, mehmet şimşek, merkez bankası, aralık, hazine
enflasyon, mehmet şimşek, merkez bankası, aralık, hazine
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: 'Geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz'
Bakan Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, en büyük hedeflerinin geçim sıkıntısını çözmek olduğunu dile getirdi ve "Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşmeyle 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın geçim sıkıntısını çözmenin en büyük öncelikleri olduğunu bildirerek, "Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşmeyle 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu
Şimşek, sosyal medya hesabında Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi.
Enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir, bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
'Son 19 ayın en düşük seviyesinde'
Şimşek, enflasyonun, Aralık 2024'te yüzde 1 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Yıllık enflasyon yüzde 44,4'e gerileyerek Kasım 2023'te açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon, 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşmeyle 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz."