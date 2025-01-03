https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/guney-korenin-seongnam-sehrinde-8-katli-binada-yangin-cikti-1092323419.html

Güney Kore'nin Seongnam şehrinde 8 katlı binada yangın çıktı

Güney Kore'nin Seongnam şehrinde 8 katlı binada yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de sekiz katlı bir binada meydana gelen yangında yüzlerce kişi binadan tahliye edildi. Aralarında yaralıların bulunduğu kazanın nedeni henüz... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T14:01+0300

2025-01-03T14:01+0300

2025-01-03T14:01+0300

dünya

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Güney Kore'nin Seongnam, Gyeonggi bölgesinde 8 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Güney Koreli itfaiye ekiplerinin işyeri olarak kullanılan binada çıkan yangında yüzlerce kişinin kurtarıldığını belirtti.Gyeonggi eyaletinin itfaiye departmanın yaptığı açıklamaya göre, yangın yerel saatle 16:30 civarında meydana geldi. İhbar sonucu olay yerine ulaşan ekiplerin yardımıyla yaklaşık bir buçuk saat sonra söndürülen binadan şu ana kadar 240 kişinin kurtarıldığı, 70 kişinin ise yardım almadan binadan çıkmayı başardığı aktarıldı.Ciddi yaralanmanın olmadığı bildirilen yangın sekiz katlı bir binada çıktı. Acil durum ekiplerinin içeride kimsenin mahsur kalmadığından emin olmak için olay yerinde aramalarına devam ettiği bildirildi. Yangının birinci katında bulunan restoranda meydana geldiği söylenen yangının nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

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