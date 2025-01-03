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Güney Kore Devlet Başkanı'nı tutuklamak üzere polisler Yoon'un ikametgahına gitti
Güney Kore Devlet Başkanı'nı tutuklamak üzere polisler Yoon'un ikametgahına gitti
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un tutuklanması için polisler Yoon'un ikametgahına ulaştı. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
asya & pasifik
güney kore
yoon seok-youl
tutuklama
sıkıyönetim
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Güney Kore'de mahkeme, geçici olarak görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol için ülkede sıkıyönetim ilan etme girişiminin başarısız olması nedeniyle tutuklama emrini onaylamıştı.Güney Kore resmi medyası, soruşturma yetkililerinin, geçen ayın başlarında sıkıyönetim uygulaması nedeniyle tutuklanmasına hazırlık amacıyla eski Başkan Yoon Seok-yeol'un ikametgahına geldiğini bildirdi.Ne olmuştu?Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin Kuzey Kore'ye sempati duyduğunu ve bir 'isyan' planladığını iddia ederek 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etti. Bunun üzerine parlamento, devlet başkanı bildirisine karşı gelerek birkaç saat içinde sıkıyönetimi kaldırmak için oy kullandı. Yoon, halktan özür dileyerek parlamentonun kararına saygı duyduğunu açıkladı.14 Aralık'ta Güney Kore parlamentosu, Yoon'un tartışmalı sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması yönünde oy kullandı. Anayasa Mahkemesi, 11 Haziran 2025'e kadar konuyla ilgili nihai kararını vereceklerini bildirdi.Yoon, karar çıkana kadar görevden uzaklaştırıldı ve ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Nihai karar verilene kadar geçici bir cumhurbaşkanı görevde kalmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/ulke-tarihinde-bir-ilk-guney-kore-devlet-baskani-yoon-icin-tutuklama-emri-cikarildi-1092203104.html
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asya & pasifik, güney kore, yoon seok-youl , tutuklama, sıkıyönetim
asya & pasifik, güney kore, yoon seok-youl , tutuklama, sıkıyönetim

Güney Kore Devlet Başkanı'nı tutuklamak üzere polisler Yoon'un ikametgahına gitti

03:27 03.01.2025
© AP PhotoGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© AP Photo
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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un tutuklanması için polisler Yoon'un ikametgahına ulaştı.
Güney Kore'de mahkeme, geçici olarak görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol için ülkede sıkıyönetim ilan etme girişiminin başarısız olması nedeniyle tutuklama emrini onaylamıştı.
Güney Kore resmi medyası, soruşturma yetkililerinin, geçen ayın başlarında sıkıyönetim uygulaması nedeniyle tutuklanmasına hazırlık amacıyla eski Başkan Yoon Seok-yeol'un ikametgahına geldiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin Kuzey Kore'ye sempati duyduğunu ve bir 'isyan' planladığını iddia ederek 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etti. Bunun üzerine parlamento, devlet başkanı bildirisine karşı gelerek birkaç saat içinde sıkıyönetimi kaldırmak için oy kullandı. Yoon, halktan özür dileyerek parlamentonun kararına saygı duyduğunu açıkladı.
14 Aralık'ta Güney Kore parlamentosu, Yoon'un tartışmalı sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması yönünde oy kullandı. Anayasa Mahkemesi, 11 Haziran 2025'e kadar konuyla ilgili nihai kararını vereceklerini bildirdi.
Yoon, karar çıkana kadar görevden uzaklaştırıldı ve ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Nihai karar verilene kadar geçici bir cumhurbaşkanı görevde kalmasına karar verildi.
Güney Kore'de görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un destekçileri, başkanlık konutu yakınlarında miting düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
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Ülke tarihinde bir ilk: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon için tutuklama emri çıkarıldı
31 Aralık 2024, 09:49
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