https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/guney-kore-devlet-baskanini-tutuklamak-uzere-polisler-yoonun-ikametgahina-gitti-1092305761.html

Güney Kore Devlet Başkanı'nı tutuklamak üzere polisler Yoon'un ikametgahına gitti

Güney Kore Devlet Başkanı'nı tutuklamak üzere polisler Yoon'un ikametgahına gitti

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un tutuklanması için polisler Yoon'un ikametgahına ulaştı. 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T03:27+0300

2025-01-03T03:27+0300

2025-01-03T03:27+0300

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sıkıyönetim

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Güney Kore'de mahkeme, geçici olarak görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol için ülkede sıkıyönetim ilan etme girişiminin başarısız olması nedeniyle tutuklama emrini onaylamıştı.Güney Kore resmi medyası, soruşturma yetkililerinin, geçen ayın başlarında sıkıyönetim uygulaması nedeniyle tutuklanmasına hazırlık amacıyla eski Başkan Yoon Seok-yeol'un ikametgahına geldiğini bildirdi.Ne olmuştu?Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin Kuzey Kore'ye sempati duyduğunu ve bir 'isyan' planladığını iddia ederek 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etti. Bunun üzerine parlamento, devlet başkanı bildirisine karşı gelerek birkaç saat içinde sıkıyönetimi kaldırmak için oy kullandı. Yoon, halktan özür dileyerek parlamentonun kararına saygı duyduğunu açıkladı.14 Aralık'ta Güney Kore parlamentosu, Yoon'un tartışmalı sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması yönünde oy kullandı. Anayasa Mahkemesi, 11 Haziran 2025'e kadar konuyla ilgili nihai kararını vereceklerini bildirdi.Yoon, karar çıkana kadar görevden uzaklaştırıldı ve ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Nihai karar verilene kadar geçici bir cumhurbaşkanı görevde kalmasına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/ulke-tarihinde-bir-ilk-guney-kore-devlet-baskani-yoon-icin-tutuklama-emri-cikarildi-1092203104.html

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asya & pasifik, güney kore, yoon seok-youl , tutuklama, sıkıyönetim