https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/gram-altinda-hareketlenme-bir-kez-daha-kritik-seviyenin-uzerinde-1092309450.html
Gram altında hareketlenme: Bir kez daha kritik seviyenin üzerinde
Gram altında hareketlenme: Bir kez daha kritik seviyenin üzerinde
Sputnik Türkiye
Gram altın güne 3 bin 22 lira seviyesinde başladı. Bir süredir 3 bin liranın hemen altındaki seyrini sürdüren altın sabah saatlerinde 3 bin 27 liradan el... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T10:06+0300
2025-01-03T10:06+0300
2025-01-03T10:34+0300
ekonomi
gram altın
yarım gram altın
ekonomi
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Gram altın bir süredir 3 bin liranın hemen altında seyrediyordu. Altın fiyatları, yeni yılın ilk haftasında pozitif seyretti.ONS altın ne kadar?Ons altın, bugün 2 bin 660 doların üzerini görerek 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.Gram altın ne kadar?Gram altın, 3 bin 27 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın da 4 bin 949 liradan fiyatlandı.Altın fiyatları, güvenli liman talebi ve merkez bankası alımlarının devam edeceği beklentileriyle yükseldi.Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-aralik-ayi-enflasyon-orani-netlesti-1092307812.html
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gram altın, yarım gram altın, ekonomi
gram altın, yarım gram altın, ekonomi
Gram altında hareketlenme: Bir kez daha kritik seviyenin üzerinde
10:06 03.01.2025 (güncellendi: 10:34 03.01.2025)
Gram altın güne 3 bin 22 lira seviyesinde başladı. Bir süredir 3 bin liranın hemen altındaki seyrini sürdüren altın sabah saatlerinde 3 bin 27 liradan el değiştiriyor.
Gram altın bir süredir 3 bin liranın hemen altında seyrediyordu. Altın fiyatları, yeni yılın ilk haftasında pozitif seyretti.
Ons altın, bugün 2 bin 660 doların üzerini görerek 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, 3 bin 27 lira seviyesinde el değiştirdi.
Çeyrek altın da 4 bin 949 liradan fiyatlandı.
Altın fiyatları, güvenli liman talebi ve merkez bankası alımlarının devam edeceği beklentileriyle yükseldi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğu belirtiliyor.