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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/gram-altinda-hareketlenme-bir-kez-daha-kritik-seviyenin-uzerinde-1092309450.html
Gram altında hareketlenme: Bir kez daha kritik seviyenin üzerinde
Gram altında hareketlenme: Bir kez daha kritik seviyenin üzerinde
Sputnik Türkiye
Gram altın güne 3 bin 22 lira seviyesinde başladı. Bir süredir 3 bin liranın hemen altındaki seyrini sürdüren altın sabah saatlerinde 3 bin 27 liradan el... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
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Gram altın bir süredir 3 bin liranın hemen altında seyrediyordu. Altın fiyatları, yeni yılın ilk haftasında pozitif seyretti.ONS altın ne kadar?Ons altın, bugün 2 bin 660 doların üzerini görerek 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.Gram altın ne kadar?Gram altın, 3 bin 27 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın da 4 bin 949 liradan fiyatlandı.Altın fiyatları, güvenli liman talebi ve merkez bankası alımlarının devam edeceği beklentileriyle yükseldi.Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğu belirtiliyor.
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gram altın, yarım gram altın, ekonomi
gram altın, yarım gram altın, ekonomi

Gram altında hareketlenme: Bir kez daha kritik seviyenin üzerinde

10:06 03.01.2025 (güncellendi: 10:34 03.01.2025)
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© AA
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Gram altın güne 3 bin 22 lira seviyesinde başladı. Bir süredir 3 bin liranın hemen altındaki seyrini sürdüren altın sabah saatlerinde 3 bin 27 liradan el değiştiriyor.
Gram altın bir süredir 3 bin liranın hemen altında seyrediyordu. Altın fiyatları, yeni yılın ilk haftasında pozitif seyretti.

ONS altın ne kadar?

Ons altın, bugün 2 bin 660 doların üzerini görerek 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, 3 bin 27 lira seviyesinde el değiştirdi.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın da 4 bin 949 liradan fiyatlandı.

Altın fiyatları, güvenli liman talebi ve merkez bankası alımlarının devam edeceği beklentileriyle yükseldi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğu belirtiliyor.
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