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Fransa'da eğitim alan Ukraynalı askerler cepheye gitmeden firar etti: Eleştiri okları yeniden Macron'a döndü
Fransa'da eğitim alan Ukraynalı askerler cepheye gitmeden firar etti: Eleştiri okları yeniden Macron'a döndü
Sputnik Türkiye
Fransa'da milyonlarca euro'luk program kapsamında eğitim alan Ukrayna tugayındaki yüzlerce asker tek el ateş etmeden firar etti. Cumhurbaşkanı Macron, bir kez... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T16:31+0300
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Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov, Ukrayna ordusunda yeni kurulan sözde elit 155. Mekanize Tugayı'ndaki 1700'den fazla askerin Fransa'da büyük bir tantanayla eğitilip donatıldıktan sonra cepheye dahi gitmeden firar ettiğini belirtti.Yaklaşık 5 bin 800 kişi olması planlanan tugaydaki en az 50 askerin henüz Fransa'daki tatbikatlar sırasında, 1700'ün üzerinde askerin ise cepheye gitmeden kaçtığını aktaran Butusov, "Tugay en nihayetinde Pokrovsk (Krasnoarmeysk) yakınlarındaki cephe hattında toplandığında, elinde insansız hava aracı bile yoktu. Sonuç olarak, yepyeni Leopard 2A4 tankları ve VAB zırhlı araçları, daha ilk kullanım sırasında hasar gördü" dedi.Butusov, tugayın askerlerinin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başlattığı ancak Kievli yetkililerin yetkin bir şekilde uygulamak için hiçbir çaba göstermediği PR kampanyasının rehini olduğunu vurguladı.Fransız muhalefeti Macron'a tepkiliBu arada Fransa'nın bütçesinden kaynaklarla eğitilen Ukraynalı askerlerin firarı sonrası muhalefet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yüklendi. Fransız Vatanseverler Partisi Lideri Florian Philippot, "Bu, Fransa halkının akılalmaz miktardaki parasının Macron ve Zelenskiy gerçekte var olmayan bir tugay üzerinden kendi reklamlarını yapabilsin diye harcandığı anlamına geliyor" dedi. Bu durumun oluşmasına ön ayak olan tüm siyasetçileri kınayan Philippot, "Savaş körüklendi ve Fransa halkının parası hiç edildi! Bu katliamı durduralım, Ukrayna'ya tek vuruş vermeyelim" ifadelerini kullandı.
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haberler, avrupa, vladimir zelenskiy, emmanuel macron, fransa, ukrayna, pokrovsk, florian philippot, ukrayna ordusu

Fransa'da eğitim alan Ukraynalı askerler cepheye gitmeden firar etti: Eleştiri okları yeniden Macron'a döndü

16:31 03.01.2025
© AP Photo / Natacha PisarenkoVolodymyr Zelensky and French president Emmanuel Macron
Volodymyr Zelensky and French president Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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Fransa'da milyonlarca euro'luk program kapsamında eğitim alan Ukrayna tugayındaki yüzlerce asker tek el ateş etmeden firar etti. Cumhurbaşkanı Macron, bir kez daha muhalefetin Ukrayna meselesiyle ilgili eleştirilerine maruz kaldı.
Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov, Ukrayna ordusunda yeni kurulan sözde elit 155. Mekanize Tugayı'ndaki 1700'den fazla askerin Fransa'da büyük bir tantanayla eğitilip donatıldıktan sonra cepheye dahi gitmeden firar ettiğini belirtti.

Yaklaşık 5 bin 800 kişi olması planlanan tugaydaki en az 50 askerin henüz Fransa'daki tatbikatlar sırasında, 1700'ün üzerinde askerin ise cepheye gitmeden kaçtığını aktaran Butusov, "Tugay en nihayetinde Pokrovsk (Krasnoarmeysk) yakınlarındaki cephe hattında toplandığında, elinde insansız hava aracı bile yoktu. Sonuç olarak, yepyeni Leopard 2A4 tankları ve VAB zırhlı araçları, daha ilk kullanım sırasında hasar gördü" dedi.

Butusov, tugayın askerlerinin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başlattığı ancak Kievli yetkililerin yetkin bir şekilde uygulamak için hiçbir çaba göstermediği PR kampanyasının rehini olduğunu vurguladı.

Fransız muhalefeti Macron'a tepkili

Bu arada Fransa'nın bütçesinden kaynaklarla eğitilen Ukraynalı askerlerin firarı sonrası muhalefet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yüklendi.

Fransız Vatanseverler Partisi Lideri Florian Philippot, "Bu, Fransa halkının akılalmaz miktardaki parasının Macron ve Zelenskiy gerçekte var olmayan bir tugay üzerinden kendi reklamlarını yapabilsin diye harcandığı anlamına geliyor" dedi.

Bu durumun oluşmasına ön ayak olan tüm siyasetçileri kınayan Philippot, "Savaş körüklendi ve Fransa halkının parası hiç edildi! Bu katliamı durduralım, Ukrayna'ya tek vuruş vermeyelim" ifadelerini kullandı.
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