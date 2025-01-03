https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/eski-esi-necla-nazirdan-ferdi-tayfurun-olumu-ardindan-ilk-mesaj-1092308696.html
Eski eşi Necla Nazır'dan Ferdi Tayfur'un ölümü ardından ilk mesaj
Eski eşi Necla Nazır'dan Ferdi Tayfur'un ölümü ardından ilk mesaj
Sputnik Türkiye
Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcının eski eşi Necla Nazır "Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T09:26+0300
2025-01-03T09:26+0300
2025-01-03T09:26+0300
yaşam
ferdi tayfur
sanatçı
necla nazır
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Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.Tayfur'un ölümü ardından hem sanat hem de siyaset dünyasından baş sağlığı mesajları art arda geldi.‘Rabbim kandilde aldı’Tayfur'un eski eşi oyuncu Necla Nazır da haberi aldığı an çok üzüldüğünü dile getirdi ve şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ferdi-tayfur-hayatini-kaybetti-1092299845.html
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ferdi tayfur, ferdi tayfur öldü mü, necla nazır, ferdi tayfur evli miydi, necla nazır mesaj
ferdi tayfur, ferdi tayfur öldü mü, necla nazır, ferdi tayfur evli miydi, necla nazır mesaj
Eski eşi Necla Nazır'dan Ferdi Tayfur'un ölümü ardından ilk mesaj
Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcının eski eşi Necla Nazır "Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" dedi.
Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Tayfur'un ölümü ardından hem sanat hem de siyaset dünyasından baş sağlığı mesajları art arda geldi.
Tayfur'un eski eşi oyuncu Necla Nazır da haberi aldığı an çok üzüldüğünü dile getirdi ve şunları söyledi:
Acı haberi alan sanatçının eski eşi Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.