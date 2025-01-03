https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/eski-esi-necla-nazirdan-ferdi-tayfurun-olumu-ardindan-ilk-mesaj-1092308696.html

Eski eşi Necla Nazır'dan Ferdi Tayfur'un ölümü ardından ilk mesaj

Eski eşi Necla Nazır'dan Ferdi Tayfur'un ölümü ardından ilk mesaj

Sputnik Türkiye

Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcının eski eşi Necla Nazır "Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T09:26+0300

2025-01-03T09:26+0300

2025-01-03T09:26+0300

yaşam

ferdi tayfur

sanatçı

necla nazır

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Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.Tayfur'un ölümü ardından hem sanat hem de siyaset dünyasından baş sağlığı mesajları art arda geldi.‘Rabbim kandilde aldı’Tayfur'un eski eşi oyuncu Necla Nazır da haberi aldığı an çok üzüldüğünü dile getirdi ve şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ferdi-tayfur-hayatini-kaybetti-1092299845.html

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