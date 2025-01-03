https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/eski-emniyet-muduru-sabri-uzun-icin-tutuklama-talebi--1092316737.html
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
EGM eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T11:56+0300
2025-01-03T11:56+0300
2025-01-03T13:09+0300
türkiye
sabri uzun
emniyet genel müdürlüğü (egm)
cumhuriyet başsavcılığı
cumhurbaşkanına hakaret
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Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan EGM Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uzun ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabındanEski Emniyet Müdürü Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. Uzun, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:"Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı,Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur."Savcılıktan resen soruşturmaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun’un sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşım üzerine harekete geçmişti. Paylaşımın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerdiği iddiasıyla Uzun hakkında resen soruşturma başlatılmış veUzun soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/eski-emniyet-istihbarat-muduru-sabri-uzun-gozaltina-alindi-1092273307.html
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sabri uzun, emniyet genel müdürlüğü (egm), cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanına hakaret
sabri uzun, emniyet genel müdürlüğü (egm), cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanına hakaret
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
11:56 03.01.2025 (güncellendi: 13:09 03.01.2025)
EGM eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan EGM Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uzun ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. Uzun, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı,
Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur."
Savcılıktan resen soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun’un sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşım üzerine harekete geçmişti. Paylaşımın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerdiği iddiasıyla Uzun hakkında resen soruşturma başlatılmış veUzun soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.