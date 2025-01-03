https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/bakan-simsekten-2024-yili-muhasebesi-enflasyondaki-dusus-devam-edecek-1092324066.html

Bakan Şimşek'ten 2024 yılı muhasebesi: Enflasyondaki düşüş devam edecek

Bakan Şimşek'ten 2024 yılı muhasebesi: Enflasyondaki düşüş devam edecek

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yılı değerlendirdi. Enflasyondaki düşüşün devam edeceği vurgusu yapan Bakan Şimşek, hedef doğrultusunda... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T14:14+0300

2025-01-03T14:14+0300

2025-01-03T14:14+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanı

ekonomi

para politikası

gri liste

enflasyon

dezenflasyon

dış ticaret

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılını değerlendirdi, reel ekonomi, finansal istikrar, dış denge, enflasyon verilerini paylaştı. Enflasyonla ilgili olarak beklentilerin iyileştiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek" dedi. Uygulanmakta olan program sayesinde önemli kazanımlar sağlandığını belirterek, "2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Türkiye ekonomisinin 2024 yılı muhasebesini yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, değerlendirmelerini sosyal medyasından paylaştı. Enflasyon, kamu maliyesi, borçluluk gibi başlıklar altında yaptığı değerlendirmelerde Bakan Şimşek, "Tüm alanlarda kaydettiğimiz ilerleme, ekonomimizin güçlü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Zorlukları biliyoruz, güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık" dedi. Milli gelir 1.3 trilyon dolara ulaşacakŞimşek, ekonomide yeniden dengelenmenin gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu. İstihdamın 843 bin kişi arttığını aktaran Şimşek, işsizlik oranının tek haneli seyrini sürdürdüğünü, öngörülerinden daha olumlu gerçekleşeceğini bildirdi.'Ülkü risk primimiz düştü'İhracatın dirençli görünümünü korurken ithalatın önemli ölçüde gerilediğini, turizmin güçlü performansına devam ettiğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:Enflasyon beklentileri iyileştiEnflasyondaki gelişmelere de dikkati çeken Şimşek, mal enflasyonunun yüzde 36 seviyesinde gerçekleştiğini, hizmet enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu kaydetti. Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğinin altını çizerek, para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini vurguladı.Şimşek, deprem yaralarını sardıklarını belirterek, kayıt dışılığı azalttıklarını, vergide adaleti güçlendirdiklerini ifade etti. Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendirdiklerinin altını çizen Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: Yatırım ortamını iyileştirdiklerine dikkati çeken Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve Yüksek Teknoloji Yatırım Programı-HIT 30 gibi uygulamalarla katma değerli üretimi desteklediklerini anımsattı.Sabır ve kararlılık vurgusuŞimşek, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sanayide dönüşümü hızlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Tüm alanlarda kaydettiğimiz ilerleme, ekonomimizin güçlü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Zorlukları biliyoruz. Güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık. Daha katedecek çok yolumuz var. Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendireceğiz, ekonomide dönüşümü özel sektörümüzün öncülüğünde sağlayacağız. Daha adil gelir dağılımı, kalıcı refah artışı ve sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz. Sabır ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-enflasyon-degerlendirmesi-gecim-sikintisini-cozmek-en-buyuk-1092313767.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, para politikası, gri liste, enflasyon, dezenflasyon, dış ticaret