https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/bakan-simsekten-2024-yili-muhasebesi-enflasyondaki-dusus-devam-edecek-1092324066.html
Bakan Şimşek'ten 2024 yılı muhasebesi: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Bakan Şimşek'ten 2024 yılı muhasebesi: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yılı değerlendirdi. Enflasyondaki düşüşün devam edeceği vurgusu yapan Bakan Şimşek, hedef doğrultusunda... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T14:14+0300
2025-01-03T14:14+0300
2025-01-03T14:14+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanı
ekonomi
para politikası
gri liste
enflasyon
dezenflasyon
dış ticaret
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılını değerlendirdi, reel ekonomi, finansal istikrar, dış denge, enflasyon verilerini paylaştı. Enflasyonla ilgili olarak beklentilerin iyileştiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek" dedi. Uygulanmakta olan program sayesinde önemli kazanımlar sağlandığını belirterek, "2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Türkiye ekonomisinin 2024 yılı muhasebesini yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, değerlendirmelerini sosyal medyasından paylaştı. Enflasyon, kamu maliyesi, borçluluk gibi başlıklar altında yaptığı değerlendirmelerde Bakan Şimşek, "Tüm alanlarda kaydettiğimiz ilerleme, ekonomimizin güçlü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Zorlukları biliyoruz, güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık" dedi. Milli gelir 1.3 trilyon dolara ulaşacakŞimşek, ekonomide yeniden dengelenmenin gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu. İstihdamın 843 bin kişi arttığını aktaran Şimşek, işsizlik oranının tek haneli seyrini sürdürdüğünü, öngörülerinden daha olumlu gerçekleşeceğini bildirdi.'Ülkü risk primimiz düştü'İhracatın dirençli görünümünü korurken ithalatın önemli ölçüde gerilediğini, turizmin güçlü performansına devam ettiğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:Enflasyon beklentileri iyileştiEnflasyondaki gelişmelere de dikkati çeken Şimşek, mal enflasyonunun yüzde 36 seviyesinde gerçekleştiğini, hizmet enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu kaydetti. Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğinin altını çizerek, para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini vurguladı.Şimşek, deprem yaralarını sardıklarını belirterek, kayıt dışılığı azalttıklarını, vergide adaleti güçlendirdiklerini ifade etti. Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendirdiklerinin altını çizen Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: Yatırım ortamını iyileştirdiklerine dikkati çeken Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve Yüksek Teknoloji Yatırım Programı-HIT 30 gibi uygulamalarla katma değerli üretimi desteklediklerini anımsattı.Sabır ve kararlılık vurgusuŞimşek, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sanayide dönüşümü hızlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Tüm alanlarda kaydettiğimiz ilerleme, ekonomimizin güçlü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Zorlukları biliyoruz. Güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık. Daha katedecek çok yolumuz var. Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendireceğiz, ekonomide dönüşümü özel sektörümüzün öncülüğünde sağlayacağız. Daha adil gelir dağılımı, kalıcı refah artışı ve sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz. Sabır ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-enflasyon-degerlendirmesi-gecim-sikintisini-cozmek-en-buyuk-1092313767.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, para politikası, gri liste, enflasyon, dezenflasyon, dış ticaret
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, para politikası, gri liste, enflasyon, dezenflasyon, dış ticaret
Bakan Şimşek'ten 2024 yılı muhasebesi: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yılı değerlendirdi. Enflasyondaki düşüşün devam edeceği vurgusu yapan Bakan Şimşek, hedef doğrultusunda politikaların uygulamaya devam edeceğini kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılını değerlendirdi, reel ekonomi, finansal istikrar, dış denge, enflasyon verilerini paylaştı. Enflasyonla ilgili olarak beklentilerin iyileştiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek" dedi. Uygulanmakta olan program sayesinde önemli kazanımlar sağlandığını belirterek, "2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye ekonomisinin 2024 yılı muhasebesini yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, değerlendirmelerini sosyal medyasından paylaştı. Enflasyon, kamu maliyesi, borçluluk gibi başlıklar altında yaptığı değerlendirmelerde Bakan Şimşek, "Tüm alanlarda kaydettiğimiz ilerleme, ekonomimizin güçlü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Zorlukları biliyoruz, güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık" dedi.
Milli gelir 1.3 trilyon dolara ulaşacak
Şimşek, ekonomide yeniden dengelenmenin gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu. İstihdamın 843 bin kişi arttığını aktaran Şimşek, işsizlik oranının tek haneli seyrini sürdürdüğünü, öngörülerinden daha olumlu gerçekleşeceğini bildirdi.
'Ülkü risk primimiz düştü'
İhracatın dirençli görünümünü korurken ithalatın önemli ölçüde gerilediğini, turizmin güçlü performansına devam ettiğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:
"Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek. Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk lirasına güven arttı. Kur korumalı mevduat önemli ölçüde azaldı. Ülke risk primimiz düştü. Dış finansmana erişim arttı. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi. Dış borçlanma maliyetleri azaldı. Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk. Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız. Kalkınma odaklı projeler için 8,6 milyar dolar uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman temin ettik."
Enflasyon beklentileri iyileşti
Enflasyondaki gelişmelere de dikkati çeken Şimşek, mal enflasyonunun yüzde 36 seviyesinde gerçekleştiğini, hizmet enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu kaydetti. Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğinin altını çizerek, para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini vurguladı.
Şimşek, deprem yaralarını sardıklarını belirterek, kayıt dışılığı azalttıklarını, vergide adaleti güçlendirdiklerini ifade etti. Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendirdiklerinin altını çizen Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz. Toplam borçluluk düşük seviyede. Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor. AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı, serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede. Borç stokunun kur, vade ve faiz riskini azaltıyoruz."
Yatırım ortamını iyileştirdiklerine dikkati çeken Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve Yüksek Teknoloji Yatırım Programı-HIT 30 gibi uygulamalarla katma değerli üretimi desteklediklerini anımsattı.
Sabır ve kararlılık vurgusu
Şimşek, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sanayide dönüşümü hızlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Tüm alanlarda kaydettiğimiz ilerleme, ekonomimizin güçlü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Zorlukları biliyoruz. Güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık. Daha katedecek çok yolumuz var. Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendireceğiz, ekonomide dönüşümü özel sektörümüzün öncülüğünde sağlayacağız. Daha adil gelir dağılımı, kalıcı refah artışı ve sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz. Sabır ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşacağız."