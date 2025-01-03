https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/cin-tayvan-ile-birlesme-hedefine-hic-olmadigi-kadar-yakin-1092312158.html

'Çin, Tayvan ile birleşme hedefine hiç olmadığı kadar yakın'

'Çin, Tayvan ile birleşme hedefine hiç olmadığı kadar yakın'

Sputnik Türkiye

Çin'in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanhui, Çin'in Tayvan ile birleşme hedefine hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T10:31+0300

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Çin'in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanhui, Sputnik'e yaptığı açıklamada Çin'in Tayvan'la yeniden birleşme hedefine ulaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ve Pekin'in bu hedefi başaracak güce sahip olduğunu söyledi.31 Aralık'ta konuşma yapan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Çin'in Tayvan ile 'yeniden birleşmesinin kaçınılmaz' olduğunu söylemişti. Devlet Başkanı, şu sözleri kullanmıştı:Son dönemde Güney Çin denizinde Tayvan'da 'ayrılıkçı' olarak bilinen Lai Ching-te'nin cumhurbaşkanı olması ardından gerilim yükselmişti. ABD'nin silah ve ekonomik silah yaptığı 23 milyonluk ada ülkesi Tayvan'a yönelik Pekin yönetiminden sert tepkiler gelmiş, bölgede adayı tamamen kapsayacak devasa bir tatbikat gerçekleştirilmişti.

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