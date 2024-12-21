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Tayvan Parlamentosu'nda sandalyeler havada uçuştu: İktidar ile muhalefet arasında 'reform' kavgası
Tayvan Parlamentosu'nda sandalyeler havada uçuştu: İktidar ile muhalefet arasında 'reform' kavgası
Sputnik Türkiye
Tayvan'da iktidar partisi ile ana muhalefet arasında kavga çıktı. Koltuklar, sandalyeler ve eşyalar havada uçuştu. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T13:36+0300
2024-12-21T13:36+0300
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Tayvan’da Demokratik İlerici Partisi (DPP) milletvekillerinin tartışmalı yasa tasarılarının oylamaya sunulmasını engellemek için parlamento kürsüsü ve salon girişine koltuklarla barikat kurması üzerine, muhalefet milletvekillerinin müdahalesiyle ortalık karıştı. Yaşanan arbede, parlamento salonunu adeta savaş alanına çevirdi.Tansiyonu yükselten reform tasarısı, Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerini kısıtlamayı ve devlet yetkililerinin görevden alınmasını zorlaştırmayı içeriyor. Çin ile birleşmeyi destekleyen ana muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) ve Tayvan Halk Partisi (TPP), tasarıları gündeme taşıma çabasıyla hareket ederken, iktidardaki ayrılıkçı Demokratik İlerici Partisi (DPP) milletvekilleri buna karşı çıktı.Demokratik süreç engellenmeye çalışıldıGece saatlerinde parlamento salonuna gelen DPP milletvekilleri, kürsü ve salon girişine koltuklarla barikat kurarak tasarıların oylanmasını engellemeye çalıştı. Ancak muhalefet milletvekilleri, barikatı aşmaya çalışarak kürsüye yöneldi. Bu sırada yaşanan itiş kakışta koltuklar ve sandalyeler devrildi, plastik ve soda şişeleri havada uçuştu.Parlamento dışında toplanan iktidar partisi destekçileri, “Tayvan’ı savunun” sloganları atarak yasa tasarılarını protesto etti. Göstericiler, söz konusu tasarıların Tayvan’ın demokratik sistemine zarar vereceğini savundu.Demokratik İlerici Partisi (DPP), muhalefeti sert bir şekilde eleştirerek, “Eğer Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) bu değişiklikleri zorla geçirirse, Tayvan’ın kendi kendini yönetme mekanizması ve demokratik sistemi ciddi şekilde zarar görecektir. Tayvan’ın demokrasisinin tehlikede olduğu bir dönemde harekete geçmek zorundayız” açıklamasında bulundu.
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tayvan, iktidar, muhalefet, asya & pasifik, demokratik ilerleyiş partisi (dpp), kuomintang partisi (kmt), anayasa mahkemesi (aym), çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti
tayvan, iktidar, muhalefet, asya & pasifik, demokratik ilerleyiş partisi (dpp), kuomintang partisi (kmt), anayasa mahkemesi (aym), çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti

Tayvan Parlamentosu'nda sandalyeler havada uçuştu: İktidar ile muhalefet arasında 'reform' kavgası

13:36 21.12.2024
Tayvan
Tayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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Tayvan'da iktidar partisi ile ana muhalefet arasında kavga çıktı. Koltuklar, sandalyeler ve eşyalar havada uçuştu.
Tayvan’da Demokratik İlerici Partisi (DPP) milletvekillerinin tartışmalı yasa tasarılarının oylamaya sunulmasını engellemek için parlamento kürsüsü ve salon girişine koltuklarla barikat kurması üzerine, muhalefet milletvekillerinin müdahalesiyle ortalık karıştı. Yaşanan arbede, parlamento salonunu adeta savaş alanına çevirdi.
Tansiyonu yükselten reform tasarısı, Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerini kısıtlamayı ve devlet yetkililerinin görevden alınmasını zorlaştırmayı içeriyor. Çin ile birleşmeyi destekleyen ana muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) ve Tayvan Halk Partisi (TPP), tasarıları gündeme taşıma çabasıyla hareket ederken, iktidardaki ayrılıkçı Demokratik İlerici Partisi (DPP) milletvekilleri buna karşı çıktı.

Demokratik süreç engellenmeye çalışıldı

Gece saatlerinde parlamento salonuna gelen DPP milletvekilleri, kürsü ve salon girişine koltuklarla barikat kurarak tasarıların oylanmasını engellemeye çalıştı. Ancak muhalefet milletvekilleri, barikatı aşmaya çalışarak kürsüye yöneldi. Bu sırada yaşanan itiş kakışta koltuklar ve sandalyeler devrildi, plastik ve soda şişeleri havada uçuştu.
Parlamento dışında toplanan iktidar partisi destekçileri, “Tayvan’ı savunun” sloganları atarak yasa tasarılarını protesto etti. Göstericiler, söz konusu tasarıların Tayvan’ın demokratik sistemine zarar vereceğini savundu.
Demokratik İlerici Partisi (DPP), muhalefeti sert bir şekilde eleştirerek, “Eğer Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) bu değişiklikleri zorla geçirirse, Tayvan’ın kendi kendini yönetme mekanizması ve demokratik sistemi ciddi şekilde zarar görecektir. Tayvan’ın demokrasisinin tehlikede olduğu bir dönemde harekete geçmek zorundayız” açıklamasında bulundu.
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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