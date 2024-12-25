https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/prof-dr-canan-karatay-meslekten-men-talebiyle-hakim-karsisina-cikacak-1092028082.html
Prof. Dr. Canan Karatay 'meslekten men' talebiyle hakim karşısına çıkacak
Prof. Dr. Canan Karatay 'meslekten men' talebiyle hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Medyada popüler olan iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay hayatını kaybeden eski bir hastasının açtığı dava nedeniyle meslekten... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T20:05+0300
2024-12-25T20:05+0300
2024-12-25T20:08+0300
türkiye
canan karatay
hakim
meslekten ihraç
meslekten men edilme
doktor
tedavi
tedavi amaçlı ilaç kullanımı
sağlık
sağlık bakanlığı
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Prof. Dr. Canan Karatay, hayatını kaybeden hastası C.Ü.'nün açtığı dava nedeniyle hakim karşısına çıkacak.Sosyal medyada sağlık yorumlarıyla tartışma konusu olan Prof. Dr. Canan Karatay, meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak. Birgün'ün haberine göre 2014 yılında C.Ü. isimli hasta kalbine giden beş damarında yüzde 85-90 damar tıkanıklığı olduğu açıklanınca bybass ameliyatı olması gerektiğini öğrendi. 2016 yılında tedavi amacıyla Prof. Dr. Canan Karatay'a giden hastaya şeker hastası olduğu söylenerek hafif doz bir ilaç ve bol miktarda tuz tüketmesi tavsiye edildi. Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay hasta C.Ü.'ye kalp ameliyatı olmasına gerek olmadığını söyledi.2019 yılına kadar tavsiyelere uyan C.Ü. böbreklerinin çalışma durumunu öğrenmek için tekrar Prof. Dr. Canan Karatay'ı ziyaret ettiğinde böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi. Olay sonrası yapabileceği bir şey olmadığı söylenen hasta böbrek nakli olarak hayata tutundu. Böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü dönemde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi veren hasta 8 Kasım'da yemek borusu tedavisi gördüğü sırada vefat etti.Dilekçe nedeniyle soruşturma başlatılan Prof. Dr. Canan Karatay'a meslekten men talebiyle mahkeme celbi gönderildi. Suçlamaların odağındaki Canan Karatay'ın 9 Ocak 2025 tarihinde duruşmaya katılarak savunma yapması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/canan-karatay-zehir-dolu-dunyaya-karsi-81-yillik-panzehir-mucadelesini-anlatti-genc-ve-saglikli-1090838163.html
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canan karatay, hakim, meslekten ihraç, meslekten men edilme, doktor, tedavi, tedavi amaçlı ilaç kullanımı, sağlık, sağlık bakanlığı, mahkeme, mahkeme kararı
canan karatay, hakim, meslekten ihraç, meslekten men edilme, doktor, tedavi, tedavi amaçlı ilaç kullanımı, sağlık, sağlık bakanlığı, mahkeme, mahkeme kararı
Prof. Dr. Canan Karatay 'meslekten men' talebiyle hakim karşısına çıkacak
20:05 25.12.2024 (güncellendi: 20:08 25.12.2024)
Medyada popüler olan iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay hayatını kaybeden eski bir hastasının açtığı dava nedeniyle meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak. Suçlamaların odağındaki Canan Karatay'ın duruşmasının 9 Ocak 2025 tarihinde görüleceği açıklandı.
Prof. Dr. Canan Karatay, hayatını kaybeden hastası C.Ü.'nün açtığı dava nedeniyle hakim karşısına çıkacak.
Sosyal medyada sağlık yorumlarıyla tartışma konusu olan Prof. Dr. Canan Karatay, meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak. Birgün'ün haberine göre 2014 yılında C.Ü. isimli hasta kalbine giden beş damarında yüzde 85-90 damar tıkanıklığı olduğu açıklanınca bybass ameliyatı olması gerektiğini öğrendi. 2016 yılında tedavi amacıyla Prof. Dr. Canan Karatay'a giden hastaya şeker hastası olduğu söylenerek hafif doz bir ilaç ve bol miktarda tuz tüketmesi tavsiye edildi. Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay hasta C.Ü.'ye kalp ameliyatı olmasına gerek olmadığını söyledi.
2019 yılına kadar tavsiyelere uyan C.Ü. böbreklerinin çalışma durumunu öğrenmek için tekrar Prof. Dr. Canan Karatay'ı ziyaret ettiğinde böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi. Olay sonrası yapabileceği bir şey olmadığı söylenen hasta böbrek nakli olarak hayata tutundu. Böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü dönemde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi veren hasta 8 Kasım'da yemek borusu tedavisi gördüğü sırada vefat etti.
Dilekçe nedeniyle soruşturma başlatılan Prof. Dr. Canan Karatay'a meslekten men talebiyle mahkeme celbi gönderildi. Suçlamaların odağındaki Canan Karatay'ın 9 Ocak 2025 tarihinde duruşmaya katılarak savunma yapması bekleniyor.