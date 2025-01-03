https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/balikesirde-evde-cikan-yanginda-iki-cocuk-hayatini-kaybetti-1092320559.html

Balıkesir'de evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir'de evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Balıkesir Edremit'te bir evde çıkan yangında yaşları 1 ve 3 olan iki kardeş hayatını kaybetti. 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T13:21+0300

2025-01-03T13:21+0300

2025-01-03T13:21+0300

türkiye

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adli tıp kurumu

yangın

yangın söndürme

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Balıkesir Edremit ilçesinde Coşkun Taşkın'a ait evde çıkan yangında, üç yaşındaki Yusuf Ali Taşkın ve bir yaşındaki Yusuf Ömer Taşkın hayatlarını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Edremit Dereli Mahallesi'nde iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin yaptığı incelemelerde evin ikinci katında Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri bulundu.Taşkın kardeşlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Anne ve baba alt kattaydıİki çocuk sahibi baba Coşkun Taşkın ile anne Zehra Taşkın'ın yangın sırasında evin alt katında bulundukları, çiftin kendilerini son anda dışarı attığı öğrenildi. İlk incelemelerde çocukların odasından başladığı, sonrasında evin her tarafına yayıldığı belirlenen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Ölen kardeşlerin babaannesi Zeliha Taşkın (65), kendisinin de bitişikteki evde yaşadığını anlattı. Alevleri görür görmez kendisini dışarıya attığını belirten Taşkın, "Biz geldiğimizde gelinim elinde yorgan, aşağı iniyordu. Beni merdivenden içeri sokmadı. Soksaydı belki ben kurtaracaktım. Çocuklar için kendimi feda edecektim." diye konuştu.Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın da yangının gece saatlerinde çıktığını vurgulayarak, "Maalesef çok üzgünüz, iki yavrumuz hayatını kaybetti. Devletimiz, güvenlik güçleri gerekli tahkikatı yapıyor. Hepimizin başı sağ olsun, çok üzgünüz. Ailemize sabırlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.Yangın çocukların olduğu yerde başladıDereli Mahallesi Muhtarı Nuri Özdemir de mahallelinin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirtti.İtfaiye ekiplerinin görevini yaptığını kaydeden Özdemir, "Gerekli her şey yapıldı. Yangının nasıl çıktığı belli değil. Anne baba evdeler ama kendilerini sokağa attılar. Çocukların yanında değiller. Yangın çocukların olduğu bölümde çıkıyor. Ben geldiğimde evin çatısı yanıyordu." ifadesini kullandı. Bu arada Taşkın kardeşlerin cenazelerinin, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından defnedileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yilsonu-2024un-afetleri-yillik-yagis-8-saatte-yagdi-sicak-hava-dalgasi-dogal-felaketler-1091619531.html

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