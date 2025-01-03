https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/aziz-yildirimin-sirketi-aselsanla-anlasti-dev-anlasma-duyuruldu--1092323303.html

Aziz Yıldırım'ın şirketi ASELSAN'la anlaştı: Dev anlaşma duyuruldu

Aziz Yıldırım'ın şirketi ASELSAN'la anlaştı: Dev anlaşma duyuruldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN Tersanesi ile ASELSAN dev bir anlaşmaya imza attı. ASELSAN, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T14:00+0300

2025-01-03T14:00+0300

2025-01-03T14:00+0300

ekonomi

aziz yıldırım

aselsan

anlaşma

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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu. ASELSAN, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşme imzaladı.Açıklamada, "Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin 210 milyon 182 bin 574 euro tutarında sözleşme imzalanmıştır'' denildi.Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ve 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.DEARSAN Tersanesi, Türk savunma sanayiindeki yerli gemi projeleriyle tanınıyor ve Aziz Yıldırım’ın sahip olduğu bir şirket.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/zamli-emekli-maaslari-ve-farklar-ne-zaman-odenecek-iste-hesaplara-yatacagi-tarih-1092319302.html

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