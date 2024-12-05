https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/japonya-veliaht-prensi-fumihito-ve-prensesi-akishino-kiko-ayasofyayi-gezdi-1091209618.html

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Akishino Kiko, Ayasofya'yı gezdi

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Akishino Kiko, Ayasofya'yı gezdi

Sputnik Türkiye

Türkiye'ye resmi görüşmeler için gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko Ayasofya Camii'ni gezdi. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T16:24+0300

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türkiye

japonya veliaht prensi fumihito

veliaht prens

ayasofya

japonya

türkiye

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Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko, İstanbul'a geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya gelen çift, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.Ziyaretin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin çıkışında görüntülenen Veliaht Prens ve Prenses, basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Prens ile Prensesi araçlarına kadar uğurladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/japonya-veliaht-prensi-fumihito-cumhurbaskani-erdogan-ile-bir-araya-geldi--1091166145.html

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