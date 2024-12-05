https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/japonya-veliaht-prensi-fumihito-ve-prensesi-akishino-kiko-ayasofyayi-gezdi-1091209618.html
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Akishino Kiko, Ayasofya'yı gezdi
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Akishino Kiko, Ayasofya'yı gezdi
Sputnik Türkiye
Türkiye'ye resmi görüşmeler için gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko Ayasofya Camii'ni gezdi. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T16:24+0300
2024-12-05T16:24+0300
2024-12-05T16:24+0300
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veliaht prens
ayasofya
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Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko, İstanbul'a geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya gelen çift, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.Ziyaretin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin çıkışında görüntülenen Veliaht Prens ve Prenses, basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Prens ile Prensesi araçlarına kadar uğurladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/japonya-veliaht-prensi-fumihito-cumhurbaskani-erdogan-ile-bir-araya-geldi--1091166145.html
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japonya veliaht prensi fumihito, veliaht prens, ayasofya, japonya, türkiye
japonya veliaht prensi fumihito, veliaht prens, ayasofya, japonya, türkiye
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Akishino Kiko, Ayasofya'yı gezdi
Türkiye'ye resmi görüşmeler için gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko Ayasofya Camii'ni gezdi.
Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko, İstanbul'a geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya gelen çift, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin çıkışında görüntülenen Veliaht Prens ve Prenses, basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Prens ile Prensesi araçlarına kadar uğurladı.