Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Akishino Kiko, Ayasofya'yı gezdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliği açıklaması
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Türkiye’de maden faciaları kronikleşmiş vaziyette
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Güney Kore’de sıkı yönetim ilan edildi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk edebiyatının unutulmaz şiirleriyle bestelenmiş şarkılar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin su israfı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'nin çip kısıtlamalarına Çin'den sert yanıt
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Körfez ülkeleri, Suriye’yi İran’a bırakmak istemiyor. Arap dayanışması görüntüsü var’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye'ye Eurovision birinciliği getiren isim
17:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
18:23
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'de neler oluyor? Sahada son durum nedir?
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kadının seçme seçilme hakkı var, yaşam hakkı yok’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir dosyamızda bugün konumuz ikinci yeniciler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Göz tedavisinde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Eryılmaz: HTŞ'nin yuları ABD ve İsrail'in elinde
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:10
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/japonya-veliaht-prensi-fumihito-ve-prensesi-akishino-kiko-ayasofyayi-gezdi-1091209618.html
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Akishino Kiko, Ayasofya'yı gezdi
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Akishino Kiko, Ayasofya'yı gezdi
Sputnik Türkiye
Türkiye'ye resmi görüşmeler için gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko Ayasofya Camii'ni gezdi. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T16:24+0300
2024-12-05T16:24+0300
türkiye
japonya veliaht prensi fumihito
veliaht prens
ayasofya
japonya
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091210257_0:0:2310:1299_1920x0_80_0_0_2ae9a0d2a02fc422d587a5d68b417370.jpg
Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko, İstanbul'a geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya gelen çift, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.Ziyaretin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin çıkışında görüntülenen Veliaht Prens ve Prenses, basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Prens ile Prensesi araçlarına kadar uğurladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/japonya-veliaht-prensi-fumihito-cumhurbaskani-erdogan-ile-bir-araya-geldi--1091166145.html
türkiye
ayasofya
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091210257_259:0:2310:1538_1920x0_80_0_0_d796757f870782f1f57d61c4c9b674cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
japonya veliaht prensi fumihito, veliaht prens, ayasofya, japonya, türkiye
japonya veliaht prensi fumihito, veliaht prens, ayasofya, japonya, türkiye

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Akishino Kiko, Ayasofya'yı gezdi

16:24 05.12.2024
© Muhammed Enes YıldırımJaponya
Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Muhammed Enes Yıldırım
Abone ol
Türkiye'ye resmi görüşmeler için gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko Ayasofya Camii'ni gezdi.
Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko, İstanbul'a geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya gelen çift, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin çıkışında görüntülenen Veliaht Prens ve Prenses, basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Prens ile Prensesi araçlarına kadar uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
TÜRKİYE
Japonya Veliaht Prensi Fumihito, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Dün, 17:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала