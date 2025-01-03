https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/atalantayi-yenen-inter-finale-cikti-1092304287.html

Atalanta'yı yenen Inter finale çıktı

Atalanta'yı yenen Inter finale çıktı

Sputnik Türkiye

İtalya Süper Kupası'nın yarı finalinde Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. Maçta adını finale yazdıran Inter oldu. 03.01.2025, Sputnik Türkiye

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spor

inter

hakan çalhanoğlu

nicolo zaniolo

suudi arabistan

juventus

milan

atalanta

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İtalya Süper Kupası yarı final maçı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynandı.Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Denzel Dumfries'in 49 ve 61. dakikalardaki golleriyle Inter, karşılaşmayı 2-0 kazandı.Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı futbolcusu Nicolo Zaniolo takımlarında ilk 11’de sahaya çıktı.Juventus ile Milan karşı karşıya gelecekİtalya Süper Kupası için diğer yarı final eşleşmesinde ise Juventus ile Milan yarın Riyad'da karşı karşıya gelecek.Juventus ile Milan karşılaşması sonrası kazanan takım Inter ile İtalya Süper Kupa Finali için 6 Ocak Pazartesi günü karşılaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/super-ligin-en-yuksek-maasli-yildiziydi-hesabinda-yemek-parasi-kaldi-1092297530.html

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