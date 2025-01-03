https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/atalantayi-yenen-inter-finale-cikti-1092304287.html
Atalanta'yı yenen Inter finale çıktı
Atalanta'yı yenen Inter finale çıktı
Sputnik Türkiye
İtalya Süper Kupası'nın yarı finalinde Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. Maçta adını finale yazdıran Inter oldu. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T00:20+0300
2025-01-03T00:20+0300
2025-01-03T00:20+0300
spor
inter
hakan çalhanoğlu
nicolo zaniolo
suudi arabistan
juventus
milan
atalanta
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İtalya Süper Kupası yarı final maçı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynandı.Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Denzel Dumfries'in 49 ve 61. dakikalardaki golleriyle Inter, karşılaşmayı 2-0 kazandı.Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı futbolcusu Nicolo Zaniolo takımlarında ilk 11’de sahaya çıktı.Juventus ile Milan karşı karşıya gelecekİtalya Süper Kupası için diğer yarı final eşleşmesinde ise Juventus ile Milan yarın Riyad'da karşı karşıya gelecek.Juventus ile Milan karşılaşması sonrası kazanan takım Inter ile İtalya Süper Kupa Finali için 6 Ocak Pazartesi günü karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/super-ligin-en-yuksek-maasli-yildiziydi-hesabinda-yemek-parasi-kaldi-1092297530.html
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inter - atalanta, inter atalanta, atalanta inter, italya süper kupa finali ne zaman,
inter - atalanta, inter atalanta, atalanta inter, italya süper kupa finali ne zaman,
Atalanta'yı yenen Inter finale çıktı
İtalya Süper Kupası'nın yarı finalinde Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. Maçta adını finale yazdıran Inter oldu.
İtalya Süper Kupası yarı final maçı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynandı.
Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Denzel Dumfries'in 49 ve 61. dakikalardaki golleriyle Inter, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı futbolcusu Nicolo Zaniolo takımlarında ilk 11’de sahaya çıktı.
Juventus ile Milan karşı karşıya gelecek
İtalya Süper Kupası için diğer yarı final eşleşmesinde ise Juventus ile Milan yarın Riyad'da karşı karşıya gelecek.
Juventus ile Milan karşılaşması sonrası kazanan takım Inter ile İtalya Süper Kupa Finali için 6 Ocak Pazartesi günü karşılaşacak.